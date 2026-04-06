Görüntü Türkiye'den! Kocasını adım adım takip ederek başka bir kadınla uygunsuz yakaladı
Görüntü Türkiye'den! Kocasını adım adım takip ederek başka bir kadınla uygunsuz yakaladı

06.04.2026 18:18
Denizli’de eşinin kendisini aldattığını telefon mesajlarından şüphelenerek takip eden 3 çocuk annesi kadın, kocasını başka bir evli kadınla apart dairesinde uygunsuz yakalayıp o anları kayda aldı; “Benim hayatım dağıldı, boşanma davası açacağım” diyerek tazminat ve nafaka haklarını talep edeceğini söyledi.

Denizli'de kocasının telefonundan öğrendiği ihanetini takiple ortaya çıkaran kadın, ihaneti video ile kayda aldı. Kocasını bir başka evli kadın ile apart dairesinde uygunsuz yakalayan kadın, "O kadın eşiyle şu anda barışmış durumda ve aynı evde yaşıyorlar. Benim hayatım dağıldı. Boşanma davası açacağım. Tazminat, nafaka tüm haklarımı alacağım" dedi.

Denizli'de yaşayan 3 çocuk annesi Emine Gülnar E., kocasının telefonuna bir başka kadından gelen mesajları yakaladı. Kocasına durumu hiç söylemeden olayı araştıran kadın, yine kocasının telefonundan günlük kiralık daire ilanlarını araştırdığını gördü. Kocası G.E. tarafından ailesinin yanına gönderilmek istemesinden de şüphelenen Emine Gülnar E., ihaneti ortaya çıkarmak için arkadaşıyla plan yaptı. G.E., Emine Gülnar E.'yi ailesinin yanına gitmesi için otogara bıraktı. Otobüse binen Emine Gülnar E. ise bindiği otobüsten bir süre sonra inerek eşini takip etti. Kocasının kendisini aldattığı evli C.D., ile buluştuğunu gören kadın, soğukkanlılığını koruyarak takibini sürdürdü. Daha sonra ikilinin apart dairesine girmesinden bir süre sonra daireye giden kadın, ihanet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE... 

Emine Gülnar E. gittiği apart dairesinde eşi G.E., ile C.D.'yi uygunsuz halde yakalayarak o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Kadının kaydettiği o anlarda C.D.'nin Emine Gülnar E.'ye saldırması ise pes dedirtti. G.E.'nin ise eşine saldıran C.D.'yi güçlükle kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Tüm olaylara şahit olan çocuğun ise ağması dikkatlerden kaçmadı.

"BENİM HAYATIM DAĞILDI"

Olay sonrası kocasıyla birlikte olan kadının hayatına devam ettiğini ancak kendi hayatının dağıldığını belirten Emine Gülnar E., "Ben eşimin telefonuna gelen mesajlara bakmıştım. Daha sonra gelen mesajları gördüğümü hiç belli etmedim. Daha sonra sosyal medya sayfalarında günlük apart baktığını gördüm. Yine onu belli etmedim. Eşim beni ailemin yanına göndermek istedi. Anneannem rahatsızdı. 'Tamam' dedim ama gitmedim. Bir gün önceden arkadaşımı ayarlamıştım. Eşim beni otogardan otobüse bindirdi. Otobüs birazcık otogardan çıktıktan sonra otobüsten indim. Otobüsten indikten sonra arkadaşıma çocukları verdim ama büyük oğlum benden hiç ayrılmadığı için onu yanımdan ayırmadım. Zaten eşimin sevgilisi onu arabasıyla aldı. Sonra aparta gittiler. Ben onları uygunsuz halde yakalamak için aşağıda bir süre bekledim. Yukarı çıkıp, kapıyı çaldım. İlk çaldığımda kapıyı açmadılar. İkinci çaldığımda kapıyı açtılar. Ve onlara öyle uygunsuz vaziyette videolarını çektim, saldırdılar. Dikkat ederseniz şahıs videoda bana saldırdığı için benim oğlum 'Anne mi bırakın, anne eve gidelim' diye ağlıyor. Olaydan birkaç gün sonra kadının eşine çektiğim videoları, bende olan konuşmaların hepsini gösterdim. O kadın eşiyle şu anda barışmış durumda, eşiyle aynı evde yaşıyorlar. Benim hayatım dağıldı. Boşanma davası açacağım. Tazminat, nafaka tüm haklarımı alacağım" dedi.

