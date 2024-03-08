Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar - Son Dakika
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Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar

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Denizli Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir ameliyathanede kaydedilen görüntülerde tavandan su aktığı ve önlem olarak altına kova koyulduğu görülüyor. Görevlilerin hastanın oldukça yakınına bırakılan kovanın yanında operasyona devam ettikleri ve aralarında konuştukları anlar da videoda yer aldı.

08.03.2024 10:37
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Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

YERE KOVA KOYUP OPERASYONA DEVAM ETTİLER

İnternete düşen görüntülerde ameliyathanenin tavanından sular aktığı ve hastanın yakınına koyulan kovayla operasyona devam edildiği anlar yer aldı.

Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar

SULAR NEREDEYSE HASTANIN ÜZERİNE AKACAKTI

Tavandan sızan suların neredeyse hastanın üzerine aktığı görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan gazeteci Timur Soykan, "Denizli Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılacağına dair raporları haber yapmıştık. Dün HEP-SEN üyesi sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı ve 'Sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın ölmesini istemiyoruz' diye haykırdılar." dedi.

Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Görüntüler Türkiye\'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar

Ameliyat, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kadir Kartav: Evinizdede su eleltirik arzası olmuyormu ? Niye böyle şeyleri haber diye verirlerki ? 28 60 Yanıtla
  • tolga karabulut: EVİNDE ELEKTRİK SU ARIZASI OLUNCA SUYUN AKMASINA DEVAM MI EDERSİN YADA TAMİRCİ BULUP HEMEN YAPTIRIRMISIN YADA ELEKTRIK ARIZASI OLUNCA EVIN YANMASIMI BEKLENIR ELEKTRIKCI MI CAGRILIR KALDI Kİ HASTANE BURASI HIJYEN ONEMLI BELKI SU GİDER BORUSU PATLADI PİS SU YA ENFEKSIYON KAPSA HASTA ALLAH SİZE EN SİZİN GİBİLERE HİDAYET VERSIN . 36 6 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ: Yahu arkadaş ne yapacaklar ameliyatı yarıdamı bırakıp tesisatçımı çağıracak veya tadilat için ameliyatlarımı askıya alacaklar SAĞLIK İÇİN SIKINTI DEĞİLSE BIRAK AKSIN 20 18 Yanıtla
  • TC Tabak: rezillik her yerde 27 3 Yanıtla
  • Akin Kanay: YENİ TÜRKİYE YÜZYILI. HÜLOOOĞĞĞĞ.... 20 2 Yanıtla
  • tolga karabulut: EVİNDE ELEKTRİK SU ARIZASI OLUNCA SUYUN AKMASINA DEVAM MI EDERSİN YADA TAMİRCİ BULUP HEMEN YAPTIRIRMISIN YADA ELEKTRIK ARIZASI OLUNCA EVIN YANMASIMI BEKLENIR ELEKTRIKCI MI CAGRILIR KALDI Kİ HASTANE BURASI HIJYEN ONEMLI BELKI SU GİDER BORUSU PATLADI PİS SU YA ENFEKSIYON KAPSA HASTA ALLAH SİZE EN SİZİN GİBİLERE HİDAYET VERSIN . KADİR KARTAV 18 4
  • Taha Yusuf Erdoğan: Birde Diyarbakır hastanesini görün tam bir rezalet 20 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: Hastaneler çok yoğun randevu vs yok doktorlar da zor durumda günde 200hasta bakıyor kapı açık hızlıca muayene drek recete o kadar kişiye bakmasa tantana sağlıklı baksa zaman yok 16 2 Yanıtla
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