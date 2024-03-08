Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
İnternete düşen görüntülerde ameliyathanenin tavanından sular aktığı ve hastanın yakınına koyulan kovayla operasyona devam edildiği anlar yer aldı.
Tavandan sızan suların neredeyse hastanın üzerine aktığı görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan gazeteci Timur Soykan, "Denizli Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılacağına dair raporları haber yapmıştık. Dün HEP-SEN üyesi sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı ve 'Sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın ölmesini istemiyoruz' diye haykırdılar." dedi.
Son Dakika › Güncel › Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar - Son Dakika
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