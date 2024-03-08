Görüntüler Türkiye\'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, uluslararası bilim ve akademi literatürüne katkı sağlıyor

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ile sanat ve spor alanlarında kitaplar yayımlayarak uluslararası bilim ve akademi literatürüne katkı sağlamaktadır. Yayınevinin çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Yayınevi Koordinatörü Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, yayınevinin önemli çalışmalara imza attığını belirtmiştir. Vali Mustafa Çiftçi ise yayınların bir şehri geleceğe taşıyan en önemli araçlardan olduğunu vurgulamıştır. Atatürk Üniversitesi Yayınevi, kaliteli ve güvenilir akademik kaynaklar sağlamak amacıyla çalışmalarını büyük titizlikle yürütmektedir ve Erzurum'un kültürel ve akademik mirasını korumaya ve geliştirmeye yardımcı olmaktadır.