Göstericiler Bağdat'ta 25 Ekim'in 7'nci yılında reform ve hesap talebini yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göstericiler Bağdat'ta 25 Ekim'in 7'nci yılında reform ve hesap talebini yineledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'ta 25 Ekim gösterilerinin 7'nci yılında bir araya gelen Iraklılar siyasi ve ekonomik reform taleplerini yineledi. Göstericiler 2019'daki ölümlerden sorumluların hesap vermesini isterken Tahrir Meydanı ve çevresine Irak güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Iraklılar, 2019 yılında işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle patlak veren ve o dönemde hükümetin istifasına neden olan "25 Ekim gösterilerinin" 7'nci yılında başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir araya gelerek siyasi ve ekonomik reform taleplerini yineledi.

Göstericiler ve aktivistler, 2019'daki protestolar sırasında yaşanan ölümlerden sorumlu kişilerin hesap vermesini isterken, bir grup gösterici de ABD ve İran karşıtı sloganlar attı.

Gösterilerin düzenlendiği Tahrir Meydanı ve çevresinde Irak güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Irak'ta 2019'daki "25 Ekim gösterileri"

Irak'ta 1 Ekim 2019'da patlak veren protestolar, takvimler 25 Ekim'i gösterdiğinde yeniden alevlenmişti. Bağdat'ın yanı sıra ülkenin orta ve güney kesimlerindeki çok sayıda vilayetten gösterilere geniş katılım olmuştu.

Göstericiler o dönemde, "yolsuzlukla mücadele, istihdam olanaklarının artırılması, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve siyasi sistemde reform yapılması" taleplerini dile getirmişti.

Ayrıca silahların devlet kontrolünde toplanması ve protestoculara yönelik şiddet olaylarından sorumlu kişilerin hesap vermesi çağrısı da eylemlerde öne çıkmıştı.

Kaynak: AA
Tahrir MeydanıPolitikaBağdatGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
İpek Karapınar anne oldu Oğluna verdiği isim belli oldu İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:01:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Göstericiler Bağdat'ta 25 Ekim'in 7'nci yılında reform ve hesap talebini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei