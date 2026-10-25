Göstericiler Bağdat'ta 25 Ekim'in 7'nci yılında reform ve hesap talebini yineledi

Iraklılar, 2019 yılında işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle patlak veren ve o dönemde hükümetin istifasına neden olan "25 Ekim gösterilerinin" 7'nci yılında başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir araya gelerek siyasi ve ekonomik reform taleplerini yineledi.

Göstericiler ve aktivistler, 2019'daki protestolar sırasında yaşanan ölümlerden sorumlu kişilerin hesap vermesini isterken, bir grup gösterici de ABD ve İran karşıtı sloganlar attı.

Gösterilerin düzenlendiği Tahrir Meydanı ve çevresinde Irak güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Irak'ta 2019'daki "25 Ekim gösterileri"

Irak'ta 1 Ekim 2019'da patlak veren protestolar, takvimler 25 Ekim'i gösterdiğinde yeniden alevlenmişti. Bağdat'ın yanı sıra ülkenin orta ve güney kesimlerindeki çok sayıda vilayetten gösterilere geniş katılım olmuştu.

Göstericiler o dönemde, "yolsuzlukla mücadele, istihdam olanaklarının artırılması, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve siyasi sistemde reform yapılması" taleplerini dile getirmişti.

Ayrıca silahların devlet kontrolünde toplanması ve protestoculara yönelik şiddet olaylarından sorumlu kişilerin hesap vermesi çağrısı da eylemlerde öne çıkmıştı.