Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu - Son Dakika
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Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

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Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yapılan soruşturmada, ağabeyinin kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Ailesi ise gözaltındaki ağabeyin kendini ısırdığını ve herhangi bir şüphesi olmadığını belirtti.

29.08.2024 14:07
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Türkiye, 9 gündür aranan Narin Güran'dan gelecek habere kilitlenmiş durumda. 18 yaşındaki ağabey E.G. soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izinin kardeşi Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yapılan inceleme sonucu Adli Tıp'tan beklenen açıklama geldi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirtildi. E.G., İstanbul'daki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildi.

"HERHANGİ BİR ŞEY YAPACAK BİRİ DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendisini ısırdığını belirterek, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin\'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Orhan Özdemir: Doğru haber verin ama sizlerde artık 1 saat önce abisine ait diye paylaşım yaptınız topluma nefret bulaştırmayın 70 2 Yanıtla
  • Emin Erol: Bu olaylar hep doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu da oluyor genellikle hep problem buralarda haberlerde hep görüyoruz o bölgeyi 10 49 Yanıtla
  • Ilyas Celen: Narin’in babasından şüphelenen bir benmiyim? 2 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk: ikinci leyla vakası olmasından korkuyorum açıkçası. inşallah sağ salim çıkar 1 0 Yanıtla
  • Reyhan Gök: bende babadan anneden supeleniyorum evden birisi bulun artık hergun yüreğimiz ağızlarda 1 0 Yanıtla

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