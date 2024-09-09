Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler - Son Dakika
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Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

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Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 25'e yükselirken, gizli tanığın amca Salim Güran ile ilgili itirafları sır perdesinin biraz daha aralandığı yorumlarına neden oldu. Gözaltına alınan kişilerin kimler oldukları merak konusu olurken bu kişilerden 2'sinin köylüleri jandarma ve polislere bilgi vermeme konusunda organize ettiği tespit edildi.

09.09.2024 15:21
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Diyarbakır'da 20 gün önce kaybolan ve dün evinde 2 km uzakta bir dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilinin kim olduğu sorusu hala yanıt arıyor.

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada anne, baba, ağabeyler ve amcalarının da olduğu 25 kişi gözaltına alınırken, çarpraz sorgular aralıksız devam ediyor.

Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

JANDARMA VE POLİSE BİLGİ VERMEMELERİ İÇİN UYARMIŞ

A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili detayları anlatan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman çok çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Gözaltına alınan 2 kişinin, köylüleri jandarma ve polislere bilgi vermeme konusunda organize ettiği tespit edildi.

Köylülerin yaşananlarla ilgili sessizliği dikkatlerden kaçmazken katili korumak için köylüleri organize eden bu 2 kişinin kim olduğu ise merak konusu.

Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

CİNAYETTE İLK İTİRAF GELDİ

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

NARİN GÜRAN'IN İLK OTOPSİ SONUÇLARI ÇIKTI

Cinayetle ilgili önemli itiraf sonrasında soruşturma derinleştirildi. Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

KESİN ÖLÜM NEDENİ 7-10 GÜN İÇERİSİNDE BELİRLENECEK

Narin'in kesin ölüm nedenin ise, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı detaylı incelemelerin ardından tespit edileceği belirtildi.

Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltındaki 2 kişi resmen katili korumuş! Jandarma ve polise konuşmayın diye kapı kapı gezmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

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