Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı\'da bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir süren sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, bugün saat 13.13'te merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

BÖLGEDE GÜNLERDİR ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sındırgı ve çevresi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntıyla beşik gibi sallanıyor. Uzmanlar, ana depremin ardından bölgede artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

UZMANLARDAN UYARI

Deprem uzmanları, özellikle yıkıcı deprem sonrası bölgede hasar gören binalara girilmemesi gerektiğini, artçıların risk taşıyabileceğini vurguluyor. Vatandaşlara, acil durum çantalarını hazır bulundurmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri tavsiye ediliyor.