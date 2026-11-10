Guterres, AA'ya Türkiye'nin COP organizasyonunun kalitesinden etkilendiğini söyledi

Guterres, AA'ya Türkiye'nin COP organizasyonunun kalitesinden etkilendiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Sekreteri Guterres, AA'ya birçok COP zirvesine katıldığını ve Türkiye'nin COP organizasyonunun yüksek kalitesinden çok etkilendiğini söyledi. Guterres, Türkiye'nin COP organizasyonunun kalitesini olumlu değerlendirdi.
BM Genel Sekreteri Guterres AA'ya konuştu: Birçok COP zirvesine katıldım ve Türkiye'nin COP organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim
Kaynak: AA
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