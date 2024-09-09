Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı? - Son Dakika
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Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

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Cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunan ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Narin Güran davasına ilişkin gözaltı sayısı 24'e yükselirken günler sonra ortaya çıkan bir detay büyük ses getirdi. Hakimin cezaevinde tutuklu bulunan Narin'in amcası Salim Güran'a mahkeme sürecinde "Narin senin kızın mıydı?" diye sorduğu öğrenildi.

09.09.2024 08:11
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

DETAYLAR YÜREKLERİ DAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlanırken ortaya çıkan detaylar yürekleri dağlamaya devam ediyor.

CANLI YAYINDA ÇARPICI BİLGİ

Davanın seyrine ilişkin son dakika bilgilerini Ne Oluyor programında aktaran CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ hakimin Narin'in amcası Salim Güran'a "Narin senin kızın mıydı?" diye sorduğunu ilk kez paylaştı.

"HAKİM BURADA BİR DEĞERLENDİRME YAPMIYOR"

Uludağ canlı yayındaki konuşmasına şöyle devam etti; "Bunların hepsi olasılık, doğrudur veya yanlıştır demiyorum ama ben Savaş Bey'in o tezine hayır demiyorum. Hepimiz mahkeme sürecini biliyoruz, peki hâkim amcaya "Narin senin kızın mıydı?" diye neden soruyor acaba? Hâkim burada bir değerlendirme yapmıyor. Hâkim elindeki dosyaları alır, inceler dosyaya uygun şekilde soru sorar. Hâkim ifadesinde soru değil ama amcanın ifadesi kayda geçmiş. Hâkim burada bizim gibi beyin jimnastiği mi yaptı? Yargılama bu şekilde olmaz diye düşünüyorum normal şartlar altında. Bu soru o yönüyle çok önemli diye düşünüyorum ben."

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Hakimden amca Salim Güran\'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Mahkeme, Türkiye, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Emir Arslan: Bu saaten sonra insan neye kime güveneceğini bilmiyor ALLAHIM doğru insanlarla karşılaştırsın 273 1 Yanıtla
  • Özer Canaydın: Allahım çok sabırlısın Taş olmayı hakeden o kadar çok insanlar var Yarattığın Dünyanda. 159 2 Yanıtla
  • MUSTAFA KURT: "Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. ". 141 2 Yanıtla
  • Hasanmustafa Kaya: yıllar geçtikçe dünya çekilmez bi hal alıyor artık şaşırmamaya başlıyoruz alışıyoruz :( 82 3 Yanıtla
  • Serkan Basar: vatandaş idam idam diye haykırıyor ama her nedense tıkk yok ?? 68 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: demiştim başdan bu işin içinde bir şeyler var diye göreceğiz bakalım öylemi 48 3 Yanıtla
  • Caresi Bedel: hakim zarflamış . başka bir ayrıntıyı farklı bir şekilde ortaya çıkarma amacı vs 35 5 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Bence hakimin sorduğu soru, çok doğru ve doğruluğu yüksek görüniyor. 38 1 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: NARİNİ ORAYA GOMULMEMESI GEREK AILESINDEN ALINMALI O AILE BENCE COK KARISIK 35 1 Yanıtla
  • Mesut Biner: Kimin eli kimin cebinde belli değil yazık 28 0 Yanıtla
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