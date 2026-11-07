Hakkari'de sağanak sonrası kapanan yolda ulaşım Karayolları ekiplerince sağlandı - Son Dakika
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Hakkari'de sağanak sonrası kapanan yolda ulaşım Karayolları ekiplerince sağlandı

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Hakkari\'de sağanak sonrası kapanan yolda ulaşım Karayolları ekiplerince sağlandı
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Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle Sere Solan mevkisinde kara yoluna düşen kaya, taş ve toprak yolu kapattı. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Çukurca kara yolunda düşen kaya parçalarını da temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.

Hakkari'de sağanak nedeniyle kara yoluna düşen taş ve kaya parçaları ile toprak, ekiplerin çalışmasıyla temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Sere Solan mevkisinde düşen kaya ve taş parçaları ile toprak, yolu kapattı.

Yoldaki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yoldaki kaya parçaları ile toprak yığınını temizleyerek trafik akışını sağladı.

Ekipler, Çukurca kara yolunda farklı noktalarda düşen kaya parçalarını da iş makineleriyle temizledi.

Kaynak: AA
ÇukurcaHakkariGüncelYaşamSon Dakika

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