Hakkari\'de sağanak sonrası kapanan yolda ulaşım Karayolları ekiplerince sağlandı

Hakkari'de sağanak nedeniyle kara yoluna düşen taş ve kaya parçaları ile toprak, ekiplerin çalışmasıyla temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Sere Solan mevkisinde düşen kaya ve taş parçaları ile toprak, yolu kapattı.

Yoldaki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yoldaki kaya parçaları ile toprak yığınını temizleyerek trafik akışını sağladı.

Ekipler, Çukurca kara yolunda farklı noktalarda düşen kaya parçalarını da iş makineleriyle temizledi.