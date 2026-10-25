Hakkari Konak köyündeki sonbahar manzarası 25 doğaseveri ağırladı - Son Dakika
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Hakkari Konak köyündeki sonbahar manzarası 25 doğaseveri ağırladı

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Hakkari Konak köyündeki sonbahar manzarası 25 doğaseveri ağırladı
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Hakkari Konak köyündeki sonbahar manzarası 25 doğaseveri ağırladı
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Hakkari'deki Konak köyünde sonbaharla sarı, kahverengi ve kızıl tonlara bürünen ağaçlık alanlar seyirlik manzaralar oluşturuyor. Düzenlenen etkinlikte 25 doğasever ve fotoğraf tutkunu ağaçlık alanda gezinti yapıp Konak Kilisesi'ni gezdi.

Hakkari'deki Berçelan Yaylası bölgesinde bulunan Konak köyünde sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen ağaçlık alanlar, ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Merkeze bağlı 3 bin 300 rakımlı yaylanın yakınındaki Konak köyünün alçak kesimlerinde bulunan ağaçlık alanlar ve arazi, güz renklerine büründü.

Yörede hazan mevsiminin en güzel halini yansıtan yerlerden biri olan köyde oluşan seyirlik manzaralar, kentin yanı sıra il dışındaki doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 25 doğasever ve fotoğraf tutkunu, ağaçlık alanda gezinti yaparak doğayla iç içe zaman geçirdi.

Bölgedeki doğal güzellikleri ve eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtan katılımcılar, köydeki kiliseyi de gezdi.

Etkinlikte katılımcılara rehberlik eden Mazlum Tekçe, AA muhabirine, Konak köyünde yaptıkları etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Bölgede sonbaharla muazzam bir görsel şölenin oluştuğunu vurgulayan Tekçe, "Burası yaklaşık 1800 rakımlı bir yer. Katılımcı arkadaşlar da burayı çok beğendi. Bu köy kültürel, tarihi ve doğal güzellikler bakımından zengin bir yer. Konak Kilisesi'ni de ziyaret ettik. Kilisenin tanıtımını yaptık. Ağaçlık alanlardaki patika yollardan yürüdük. Yurt içinden ve yurt dışından köye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Sonbaharda daha da yoğun oluyor. Ortam çok güzel." dedi.

Ankara'dan gelen Cemre Uslu da Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerini çok sevdiğini, kentte de iyi arkadaşlıklar kurduğunu dile getirdi.

Bulduğu her fırsatta kente geldiğini anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Gönül bağım var diyebilirim. Arkadaşlarım sağ olsun benim için hazırlık yapmışlar. Burada kamp yaptık. Güzel vakit geçirdik. Yöresel kıyafetleri çok seviyorum. Anı olsun diye giyinip çekim yaptım. Sonbahar renklerinin uyumu burada hakikaten çok güzel yaşanıyor. Sonbaharı doyasıya yaşamak istedik. Bu tarafa daha önce gelmemiştim. Kiliseyi de ilk kez görüyorum. Orayı da gezdim. Güzel manzaralar var."

Doğaseverlerden Esat Kılınç da köyde her tarafın rengarenk olduğunu dile getirerek, "Biz de bu güzelliği yaşamak için dün buraya geldik, kamp kurduk. Sonbaharda doğa daha da güzel oluyor. Birçok ilden buraya gelenler var. Irak'tan da gelenler oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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