Hakkari'nin iklim tanıkları belgeseli Antalya'daki COP31'de sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari'nin iklim tanıkları belgeseli Antalya'daki COP31'de sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari\'nin iklim tanıkları belgeseli Antalya\'daki COP31\'de sunulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hakkari'de farklı yaş ve meslek gruplarından yöre sakinlerinin iklim gözlemleri, 7 akademisyenin hazırladığı belgeselle kayıt altına alındı. Antalya'daki COP31'de sunulacak çalışma, kar yağışının azalmasıyla değişen günlük yaşam pratiklerini ortaya koyuyor.

Hakkari'de iklim değişikliğinin etkileri, farklı yaş ve meslek gruplarından yöre sakinlerinin gözlem ve deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanan belgeselle kayıt altına alındı.

Hakkari ve Mardin Artuklu üniversitelerinden 7 akademisyenin işbirliğiyle "Dağların Sessiz Tanıkları: Hakkari İklim Tanıkları Dijital Haritası" projesi hazırlandı.

Bu kapsamda kentin birçok noktasında yaşayan farklı yaş ve meslek gruplarından insanlarla bir araya gelip röportaj yapan akademisyenler, önceki yıllara ve yakın tarihe ait kar görüntülerini de alarak belgesel haline getirdi.

Yöre sakinlerinin iklim değişikliğine ilişkin gözlemlerine ve günlük hayatta değişen pratiklerine de yer verilen çalışma, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcıların beğenisine sunulacak.

"İklim değişikliğinin ne kadar büyük ölçekli olduğunu ortaya koymuş olduk"

Projenin yürütücüsü Çölemerik Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Barış Kılınç, AA muhabirine, COP31'in Türkiye'de yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerde iklim değişikliği konusunda yürütülen projelerin bu konudaki çalışmalara katkı sağlayacağını belirten Kılınç, "İklim değişikliği konusunu fen bilimlerinin biraz dışına çıkarmak istedik. Sadece laboratuvar ortamı ve bilimsel verilerle değil, bu konuyu yaşamın merkezine alabilmek için çabamız oldu. İklim değişikliği bu coğrafyada daha fazla hissediliyor. Bununla ilgili bir belgesel yapmaya karar verdik. Projemizin temelinde bu vardı." dedi.

Ömrünü Hakkari'de geçirmiş insanların çocukluğundan yetişkinlik dönemine kadar geçen sürede iklimle ilgili gözlemlerine ilişkin perspektif ortaya çıkarmak istediklerini dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Farklı yaş gruplarından insanlarla röportaj yapmak suretiyle belgesel hazırladık. Bununla ilgili kentin geçmiş yıllardaki kış mevsimlerine ait görüntüler aldık. Bir karşılaştırma yapmak istedik. Bu karşılaştırmayı da insanların yaşadığı tecrübelerden, deneyimlerden elde etmek istedik. Katılımcılarımıza sorular sorduk. Bunun sonucunda iklim değişikliğinin ne kadar büyük ölçekli olduğunu ortaya koymuş olduk. Değişen yaşam pratiklerinin belirleyici unsurlardan birinin de değişen iklim koşulları olduğunu görüyoruz. Günümüzde azalan sadece kar miktarı değil. Doğa olayıyla beraber azalan şey, bizim için kültürel bir olay."

Dağlık ve iklimi sert olan coğrafyalarda yaşayan insanların doğayla kurduğu bağın güçlü olduğuna vurgu yapan Kılınç, bu noktada belirleyici unsurun kar olduğunu, son yıllardaki kar yağışının azalmasının insanların doğayla olan bağını da zayıflatabildiğini dile getirdi.

Bu konuda daha çok araştırma yapılabileceğini ifade eden Kılınç, şu değerlendirmede bulundu:

"Eskiden çok fazla kar yağıyormuş. İnsanlar telefon direklerinin üzerine basarak yürüyormuş. Kırsal alanlarda tek katlı evlerin genellikle çatısı yokmuş. Bu nedenle insanlar günde birkaç kez evlerin damını temizliyormuş. Çünkü damında fazla kar biriken evlerde yıkılma riski oluşuyormuş. Günlerce yolların açılmadığı köyde birbirleriyle iletişim halinde olan insanların aralarında sürdürülebilir bir iletişim modeli geliştirmesi ya da ona göre erzak biriktirmesi bugün olmayan şeyler. Bölgeye halen çok kar yağıyor ama eskiye göre az."

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiYerel HaberlerKültür SanatBelgeselAntalyaHakkariArtukluMardinGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:42:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Hakkari'nin iklim tanıkları belgeseli Antalya'daki COP31'de sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android