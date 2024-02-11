Hakkari\'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan sarsıntı da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi.

HAKKARİ'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın servis ettiği son dakika bilgisine göre merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.