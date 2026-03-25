Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

25.03.2026 11:45
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının yeni dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Hande Erçel'den açıklama geldi. Eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu belirten Erçel, Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü iş insanları ve sanatçıların da bulunduğu 14 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında, operasyon kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Hande Erçel'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. 

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı bulunduğunu basında çıkan haberlerden öğrendiğini belirten Hande Erçel, Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi. Erçel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER:

  1. Fikret Orman, 
  2. Güzüde Aksoy (Güzide Duran), 
  3. Hakan Sabancı, 
  4. Kerim Sabancı, 
  5. Hande Erçel, 
  6. Burak Elmas, 
  7. Sezgin Köysüren, 
  8. Ferhat Aydın, 
  9. Lütfiye Tuğçe Özbudak, 
  10. Koray Serenli, 
  11. Onur Bükçü, 
  12. İsmail Behram Perinçekli, 
  13. Kaan Mellart, 
  14. Didem Soydan, 
  15. Onur Talay, 
  16. Mustafa Tari.

    Yorumlar (1)

  • gezginler gezginler:
    demek oluyor ki saçındaki numuneden yırttın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tartışma yaratan kare Ne yapıyorsun Osimhen Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen
Lübnan’dan sert hamle Büyükelçiyi sınır dışı etti Lübnan'dan sert hamle! Büyükelçiyi sınır dışı etti
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
