Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp\'a sevk edildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel ülkeye döner dönmez gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Erçel, saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, cemiyet, magazin ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış ismi kapsadı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde 4 kişi ise tutuklandı.

HANDE ERÇEL İFADE VERDİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, İstanbul’a gelerek adliyede savcılığa ifade verdi. Ardından Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ÇOK SAYIDA İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari yer aldı.

Magazin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1616 1616:
    uyuşturucuyu ülkeye sokanlara yapılması lazım...bunun önünün kesilmesi lazım.baronları yakalayın 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:07:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.