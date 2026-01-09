Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı - Son Dakika
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Halep\'te YPG\'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
09.01.2026 14:28
Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre doldu. Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyorken teröristler kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı.

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açtı.

Ateş açılan o otobüsler...

ÇEKİLMEYİ KABUL ETMİYORLAR

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, örgütün bazı unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddederek saldırılara devam etmekte ısrar ettiğini söyledi.

ABD ATEŞKES UZASIN İSTİYOR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti. ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti. Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ŞARA, AB YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bölgede çatışmalar devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda von der Leyen ve Costa'yı beraberindeki heyetle birlikte kabul etti. Ziyaret, aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu düzeydeki AB yetkililerinin Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aksacli.3458 Aksacli.3458:
    Amerika ne istiyorssa tam tersini yapın 3 6 Yanıtla
    Hursit Yavas Hursit Yavas:
    orgutte sarada abdnin tasmalisi tam tersini yapabilecek biri yok 1 3
  • Aksacli.3458 Aksacli.3458:
    Amerika ne istiyorsa 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı - Son Dakika
