Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı - Son Dakika
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Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

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Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e füzeler fırlatıldı. İsrail ordusu, başkent Tel Aviv'de hava saldırısı sirenlerinin duyulduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzelerle saldırdığını doğruladı.

07.10.2024 11:36  Güncelleme: 11:47
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40 binin üzerinden insanın hayatını kaybettiği 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde İsrail ablukası altındaki Gazze'den başkent Tel Aviv'e füzeler fırlatıldı.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

İsrail ordusunun Homefront komutanlığı, füzelerin fırlatılmasının ardından Tel Aviv'de hava saldırısı sirenlerinin çaldığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzelerle saldırdığını doğruladı.

DİĞER ŞEHİRLER DE HEDEFTE

İsrail, Tel Aviv'in yanı sıra Holon ve Bat Yam da dahil olmak üzere yakın şehirlere beş adet füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Hamas'ın füze saldırısı, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının yıl dönümünde gerçekleşti.

1 YILDA KOCA ŞEHRİ YERLE BİR ETTİLER

İsrail, bir yıl boyunca aralıksız şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı, erkek ayırt etmeksizin on binlerce Filistinliyi katlederken, hayatta kalmayı başaranların yaşayabilecekleri alanları da yerle bir etti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 30 Eylül'de açıklanan verilere göre, İsrail ordusu bu 1 yıl içinde yaklaşık "3 bin 650 katliam" işledi. Bu katliamlarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı. Enkaz altında ya da kayıp olan 10 bin kişinin cesedine ise hala ulaşılamadı. Bu haliyle ölenlerin yüzde 42'sini çocuklar, yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 31'ini de erkekler oluşturdu.

EN AĞIR BEDELİ ÇOCUKLAR ÖDEDİ

İsrail saldırılarının en ağır bedelini çocuklar ödedi. Saldırılar sırasında doğan 171 bebek yaşama şansı dahi bulamadan öldü. Henüz 1 yaşını doldurmamış 710 bebek de saldırılarda hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan fetüsler bile oldu. 25 bin 973 çocuk anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybetti. Hastanelerde ortaya çıkarılan 7 toplu mezarda 520 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.

902 AİLE NÜFUSTAN SİLİNDİ

İsrail'in saldırılarında yüzlerce ailenin tüm fertleri hayatlarını kaybederken, binlercesinin ise sadece bir ya da 2 ferdi hayatta kalabildi. Medya Ofisinin 2 Ekim tarihli yazılı açıklamasına göre, bir yıldır devam eden soykırım sırasında tüm fertleri ölen 902 aile nüfustan silindi, 1364 ailenin sadece bir ferdi, 3 bin 472 ailenin ise sadece 2 ferdi hayatta kaldı. Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapılarını 5 aydır kapalı tutarak sıkı bir abluka uygulayan İsrail, hayatta kalan Filistinlilere karşı da açlık, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğini silah olarak kullandı. Bir yılda çoğu çocuk 36 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 71 bin 338 kişi sürekli yerinden edilme ve göç nedeniyle hepatite, 1 milyon 737 bin 524 kişi de çeşitli salgın hastalıklara yakalandı. 10 bin kanser hastası Gazze'de tedavi imkanı olmaması nedeniyle her an ölüm riskiyle karşı karşıya. Saldırılarda yaralanan 12 bin Filistinli ile 3 bin hastanın ise Gazze dışında tedavi edilmesi ihtiyacı doğdu.

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv\'e füze saldırısı başlattı

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Son Dakika Güncel Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı - Son Dakika

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