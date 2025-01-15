Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık - Son Dakika
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Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

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Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor. İsrailli bir yetkili, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmeye çok yakın olduğunu duyurdu. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkes teklifine henüz yanıt verilmediğini bildirdi. Hemen ardından yapılan açıklamada ise Filistin kaynakları, İsrail'den Gazze'den çekilmeyi içeren haritayı aldıktan sonra Hamas'ın anlaşmaya olumlu yanıt verdiğini belirtti.

15.01.2025 17:21  Güncelleme: 17:31
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İşgalci İsrail'in katliamlarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki 'ateşkes' bilmecesi sürüyor.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

İSRAİLLİ YETKİLİ: HAMAS ATEŞKES ANLAŞMASINI KABUL ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının "her an" gerçekleşebileceğini duyurmasının ardından Tel Aviv'den yeni bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, Hamas'ın Katarlı müzakereciler tarafından paylaşılan ateşkes ve rehinelerin iadesi önerisini kabul etmeye çok yakın olduğunu söyledi. İsrail basını da önümüzdeki saatlerde ateşkes anlaşmasına ulaşılmasının beklendiğini ileri sürdü.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

BAŞBAKANLIK OFİSİ İSE HAMAS'IN NİHAİ YANITINI VERMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Hamas'ın ateşkes teklifine henüz yanıt vermediği bildirildi. Açıklamada, "Basında çıkan haberlerin aksine, Hamas, henüz ateşkes anlaşmasına ilişkin nihai yanıtını vermedi" denildi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

FİLİSTİN KAYNAKLARI: HAMAS OLUMLU YANIT VERDİ

Hemen ardından yapılan açıklamada ise Filistin kaynakları, İsrail'den Gazze'den çekilmeyi içeren haritayı aldıktan sonra Hamas'ın anlaşmaya olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

ATEŞKES TASLAĞINDA NELER VAR?

Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor. "İnsani aşama" olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek. Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak. İsrailli her yaşlı kadın ve erkek vatandaşa karşı ise Filistinli 30 esir serbest kalacak. Filistinli esirler kadın, çocuk veya hastalardan seçilebilecek.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

İKİNCİ AŞAMADA TÜM ESİRLERİN SALIVERİLMESİ GÖRÜŞÜLECEK

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayacak ikinci aşamada da Gazze'de tutulan İsrailli tüm esirlerin salıverilmesine dair kapsamlı bir anlaşma görüşmelerine geçilecek. İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerecek.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

GAZZE ŞERİDİ'NE İNSANİ YARDIMLARIN GİRMESİ

Beklenen anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren Gazze Şeridi'ne günlük insani yardım yüklü 600 tırın girişine izin verilecek, 50'si yakıt yüklü olacak. Anlaşmaya göre, günlük insani yardım yüklü 300 tır Gazze Şeridi'nin kuzeyine girecek. İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne girişi ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 aşaması boyunca devam edecek. Bu sürede Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler, Gazze Şeridi'nde faaliyetlerini sürdürecekler.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

YERİNDEN EDİLENLERİ GERİ DÖNÜŞÜ VE YENİDEN İMAR

Muhtemel anlaşmanın yürürlüğe gireceği ilk günden itibaren Filistinlilerin güneyden kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilecek. Ayrıca Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde hareket özgürlüğü olacak. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de altyapının yeniden imarı, elektrik ve su şebekelerinin inşası için çalışmalar başlayacak. Ayrıca İsrail bombardımanı sonucu yıkılan kentlerdeki enkazın kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecek. Evlerini kaybeden vatandaşların konaklaması için Gazze Şeridi'ne en az 60 bin geçici karavanın girişine izin verilecek. Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde sağlanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının garantör ülkeleri ise Katar, Mısır ve ABD olacak.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

NE OLMUŞTU?

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor. İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti. Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas\'tan İsrail\'e yeşil ışık

Başbakanlık, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • AHMET YILMAZ:
    Hamas Terörist bir örgüttür 11 85 Yanıtla
  • Erkan Kara:
    hamas dünyanın en şerefli ordusu dur cahil 28 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yine Devam Ediyor Sayı Arttı 9 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAMAS IN GERI ZEKALI YÖNETİMİ NE GECTI ELINIZE 250 KİŞİYİ REHIN ALARAK, OLEN 60 BIN GARIBAN, YOK OLAN GAZZE VE EVSIZ KALAN MİLYON LAR 6 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    hep danışıklı işler.. 3 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sadece ara verildi 4 0 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    İsrail dosyalarını 1947 de n beri işgal eden dererist israildir,tüm zararları yahutiler odemelidir 3 0 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    hamas İslam’ın şerefli ordusudur. 1 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    sonucç 1 0 Yanıtla
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