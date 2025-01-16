Hamas'tan İsrail'in "kriz" iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'in "kriz" iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "İsrail Kabinesi, arabulucular İsrail'e Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirene kadar toplanmayacak" denildi. İsrail'in açıklamasına Hamas'tan jet yanıt gelirken, "Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

16.01.2025 12:14
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ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde anlaşma sağlandığı bildirilmişti. Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek, ateşkesin 19 Ocak itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

İSRAİL'DEN ATEŞKESTE GERİ ADIM

Dünyada ses getiren anlaşmayla ilgili İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" açıkladı.

HAMAS'TAN JET YANIT

İsrail tarafının açıklamalarının ardından Hamas'tan jet yanıt geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, anlaşmaya bağlı olduklarını duyurdu. Raşak, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

Hamas\'tan İsrail\'in "kriz" iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Başbakanlık, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ROZA BEBE:
    "Onlar (yahudiler) , kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir." (Enfâl56) 211 3 Yanıtla
  • Ahmet Karadeniz:
    Yahudi ye güvenmi olur Allah la bile kaç kere anlaşma yaptılar sonra caydilar 208 1 Yanıtla
  • ROZA BEBE:
    Filistinin kurtuluşu ancak Raşidi hilafet devletinin yeniden kurulmasıyla mümkündür 197 4 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hamas'a, İslâmî Cihad'a, Fhkc'ye, Hizbullah'a, Ensarullah'a, HaşdiŞabi'ye, İDM'na selam DİRENİŞE DEVAM..! 70 129 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Hamas’a selam direnişe devam sonuna kadar Hamas’ın yanındayız 145 18 Yanıtla
  • Bandit Oneup:
    Bu örgütler hepsi kurgu hepsi tuzak. Amaçları insanlai korkutmak öldürmek ve köle olarak kullanmak! 15 133 Yanıtla
  • Bandit Oneup:
    Hamas ve tüm örgütler devletlerin ayakta kalması, ve şeytanın kurduğu bu sahte düzende sahte gündem için kurulmuştur bu düzeni kuranlar seçtiğiniz sözde milletin vekilleri tarafından yapılıyor.. medya heswplqsaagimiz o güne kadar ambargo koyun bakalım gerçekleri gizleyin ve insanları kandririn bakalım 4 132 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Hamas’a slm direnişe devam 45 10 Yanıtla
  • Bandit Oneup:
    Korkak isbelikci5 serefsiz medya sizin de ceza gününüz gelecek. Gizleyin bakalım gerçekleri kahpeler. Ambargo uygulayın bakalım mesajlarınıza. Hesap günü gelecek. Bakalım nasıl kaçacaksınız şimdi kaçtığını gerçeklerden kaçtığını gibi. 48 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'in "kriz" iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız - Son Dakika
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