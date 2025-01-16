Hamas\'tan İsrail\'in "kriz" iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

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ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde anlaşma sağlandığı bildirilmişti. Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek, ateşkesin 19 Ocak itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

İSRAİL'DEN ATEŞKESTE GERİ ADIM

Dünyada ses getiren anlaşmayla ilgili İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" açıkladı.

HAMAS'TAN JET YANIT

İsrail tarafının açıklamalarının ardından Hamas'tan jet yanıt geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, anlaşmaya bağlı olduklarını duyurdu. Raşak, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.