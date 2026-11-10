Haredi hahamların çevresi, Netanyahu'nun doğrudan görüşme talebini reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hükümet kurma görevini alan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğuyla hareket etmesini engellemek için Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerin dini liderleriyle doğrudan görüşme talebinin reddedildiği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun, Haredi partilerinin siyasi temsilcileri üzerinden yürüttüğü temaslardan sonuç alamaması üzerine Tevrat Sancağı ve Şas partilerinin dini liderleriyle doğrudan iletişim kurmak istediği ifade edildi.

Netanyahu'nun görüşme talep ettiği isimler arasında Tevrat Sancağı Partisi'nin dini liderleri Haham Dov Lando ve Moshe Hillel Hirsch'in yanı sıra Şas Partisi'nin ismi açıklanmayan kıdemli dini liderlerinden biri olduğu belirtildi.

Başbakanlık yetkililerinin telefonla görüşme ve temsilci gönderme taleplerinin???????, "resmi kanalların dışına çıkılmaması gerektiği" gerekçesiyle hahamların yakın çevresi tarafından geri çevrildiği aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun Haredi partilerinden, Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot liderliğinde kurulması beklenen koalisyon hükümetine ret oyu vermesini beklediği kaydedildi.

Netanyahu'nun muhtemel bir erken seçimde zafer kazanarak Haredi toplumunun taleplerini karşılayacak yasal düzenlemeleri hayata geçirme sözü verdiği bilgisi de verildi.

Öte yandan Netanyahu yanlısı sağcı grupların, söz konusu partilerin muhalefetle hareket etmesini engellemek amacıyla Haredi mahallelerinde broşür dağıtarak kampanya yürüttüğü, ilerleyen süreçte din adamlarının evleri önünde gösteriler düzenlenmesinin planlandığı aktarıldı.

Haredi partilerin "Değişim Bloğu'na" destek için askerlikten muafiyet şartı

Ultra-Ortodoks (Haredi) partiler, Gadi Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu'nu" desteklemek için Yüksek Mahkeme'nin onaylayacağı kalıcı bir yasa çıkarılana kadar Haredileri askerlikten muaf tutan en az bir yıl geçerli olacak askerlikten muafiyet düzenlemesini şart koşuyor.

Haredi partiler, muhalefet bloğundan Başsavcı Gali Baharav-Miara ve İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı'nın onay garantisini de istiyor.

Söz konusu geçici düzenleme, tüm Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutacak ve asker kaçaklarının tutuklanmasını ve yaptırımlara tabi tutulmasını kaldıracak.

Netanyahu döneminde de Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla kalıcı bir yasa hazırlanana kadar Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin askere alınmaları birkaç aylığına durdurulmuştu.

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon ve muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

Meclise giren 120 milletvekilinden 67'si Herzog'a hükümeti kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a vermesi tavsiyesinde bulunmuştu.