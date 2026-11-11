Harşit kıyısındaki istinat duvarı çöktü, Gümüşhane\'de ulaşım kontrollü sağlanıyor

Harşit kıyısındaki istinat duvarı çöktü, Gümüşhane'de ulaşım kontrollü sağlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi'nde Harşit Çayı kenarındaki Osmanbey Caddesi'nde yer alan istinat duvarının bir bölümü çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri çöken alanda güvenlik önlemi alırken caddede ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Harşit Çayı'nın Hasanbey Mahallesi'ndeki Osmanbey Caddesi kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çöken alanda ekiplerce güvenlik önlemi alındı.
Caddede ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
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