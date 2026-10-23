Hastanede şifa dağıtan İranlı çocuk cerrahı, Budokaido'da 3 şampiyonluk kazandı - Son Dakika
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Hastanede şifa dağıtan İranlı çocuk cerrahı, Budokaido'da 3 şampiyonluk kazandı

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Hastanede şifa dağıtan İranlı çocuk cerrahı, Budokaido\'da 3 şampiyonluk kazandı
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Ankara'da çocuk cerrahı olarak görev yapan İranlı Op. Dr. Nassim Emarat Pardaz, 1,5 yıl önce başladığı Budokaido'da 3 şampiyonluk ve bir ikincilik kazandı. Haftada 3 gün antrenman yapan Pardaz, sporun kendisini motive ettiğini ve Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.

ANKARA'da çocuk cerrahı olarak görev yapan İranlı Op. Dr. Nassim Emarat Pardaz (43), 1,5 yıl önce başladığı dövüş sporu 'Budokaido'da kısa sürede 3 şampiyonluk ve bir 2'ncilik elde etti. Gündüz hastanede şifa dağıtan, akşam ise ringe çıkıp antrenman yapan Pardaz, "Bu spor beni çok motive ediyor. Sağlık açısından birçok şey kattı. Psikolojik olarak çok rahatlattı. Çok sinirli olduğumda bile buraya geldiğimde inanılmaz mutlu oluyorum" dedi.

İran'dan 20 yıl önce tıp eğitimi için Türkiye'ye gelen Nassim Emarat Pardaz, mezun olduktan sonra Ankara'ya yerleşip özel hastanede çocuk cerrahı olarak görev yapmaya başladı. Op. Dr. Nassim Emarat Pardaz, hastanede hemşire arkadaşının oğlunun karate yaptığını öğrenmesinin ardından dövüş sporuna yöneldi ve 1,5 yıl önce 'Budokaido'ya başladı. Pardaz, bir süre antrenman yaptıktan sonra katıldığı ilk Ankara Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şubat 2026'da Yalova'da düzenlenen Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'nda ise iki dalda 1'inci ve 2'nci oldu. Pardaz, yine Ankara'da düzenlenen 'Budokaido Kumite Ankara 30 Ağustos Zafer Kupası'nda da altın madalya kazandı. Gün içinde hastanede hastalara şifa dağıtan Pardaz, haftanın 3 günü akşamları yaklaşık 3 saat antrenman yaparak kendisini yeni müsabakalara hazır tutmaya çalışıyor.

'BU SPOR BENİ MOTİVE EDİYOR'

Pardaz, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyerek, "1,5 yıl önce tesadüfen yanımdaki hemşiremin oğlu ile karate yaptığını öğrenerek ben de karateye başladım. Daha sonra Budokaido disiplinine yöneldim. Hastane işleri çok yoğun oluyor. Bazen çok yorgun olduğumuzda, nöbet çıkışı ya da stresli bir gün geçirsek bile iş çıkışı muhakkak zaman ayırıyorum ve antrenmanlarıma gidiyorum. Bu sporu o kadar çok sevdim ki 'tam benim sporum' diyorum. Haftada ortalama 3 gün, 3 saat antrenmanımız var. Neredeyse bu 1,5 yılda sadece 10 saat gelmemişimdir. Diğer antrenmanlarımın hepsine ne kadar yorgun olursam olayım geldim ve katıldım. İyi ki gelmişim, çok seviyorum. Bu spor beni çok motive ediyor" dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK RAHATLATTI'

Pardaz, katıldığı müsabakalarda kazandığı madalyaların kendisini daha da motive ettiğini söyledi. Doktorluk mesleğinin de disiplin ve sabır gerektirdiğini, aynı şeyin Budokaido için de geçerli olduğunu belirten Pardaz, "Sağlık açısından birçok şey kattı. Psikolojik olarak çok rahatlattı. Çok sinirli olduğumda bile buraya geldiğimde inanılmaz mutlu oluyorum. Bazen her yerim mosmor olsa da, dayak yesem de çok seviyorum burayı. Bir kadın olarak dünyanın bu şartlarında en azından az da olsa bir-iki teknik bilmek bence çok faydalıdır. Her kadının bilmesi gerekiyor. Şimdiye kadar hiçbir kavgaya karışmadım. Umarım da karışmam ama 'en azından özgüvenim var' diyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTERDİM'

Pardaz, spor kariyerinde çevresinden destek gördüğünü ve Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten Pardaz, "Türk vatandaşı olmadığım için Türkiye'yi temsil edemiyorum. Türk vatandaşı olmayabilirim ama Türkiye benim vatanım. O yüzden Türkiye'yi temsil edip, Türkiye adına yarışmayı çok isterdim. Eğer olmazsa da Ankara'da olan tüm yarışmalara katılmayı düşünüyorum. Ben çok geç başladım spora; ama hiçbir zaman geç değilmiş, onu fark ettim. Herkese de tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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