Hatay Antakya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 firari hükümlüyü yakaladı

Hatay Antakya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ve C.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?