Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay'da korkutan bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 10.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

05.06.2024 10:47
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süre devam eden sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan da hissedildi. Ekiplere şu ana kadar ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı.

HATAYLILAR YENİ GÜNE DEPREMLE UYANDI

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ederken zaman zaman yeni depremler meydana geliyor. Hataylılar yeni güne sarsıntıyla uyandı. Saat 10.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak ölçüldü.

EKİPLERE OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Yerin 6.2 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ekipleri ise tedbir amaçlı kontrollere başladı. Şu ana kadar yetkililere herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği öğrenildi.

Hatay\'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Son Dakika Güncel Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • emrah bakansız: geçmiş olsun Hatay önlemleri lütfen Alin gözünüzü seveyim 10 0 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Ailem orda çok uzun sürmüş dediler büyük korku yaratmış . Yine kendini hissettirmeye devam ediyor ... 3 0 Yanıtla
  • Kemal Cansiz: bitmiyor ya bitti sanıyoruz ama o ufak sarsıntı adamı geriyor. araba beşik gibi sallandı ya aynı arabalara sığındığımız günlerdeki gibi. artık o anları hatırlamak istemiyoruz. 3 0 Yanıtla

10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
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