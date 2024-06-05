Hatay\'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süre devam eden sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan da hissedildi. Ekiplere şu ana kadar ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı.

HATAYLILAR YENİ GÜNE DEPREMLE UYANDI

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ederken zaman zaman yeni depremler meydana geliyor. Hataylılar yeni güne sarsıntıyla uyandı. Saat 10.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak ölçüldü.

EKİPLERE OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Yerin 6.2 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD ekipleri ise tedbir amaçlı kontrollere başladı. Şu ana kadar yetkililere herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği öğrenildi.