Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uluslararası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Şimşek'in Londra saatiyle 13:00'te bir telekonferansla konuşması planlanıyor.

İMAMOĞLU SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Yetkililerin aktardığına göre, geçtiğimiz hafta İBB'ye operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan gelişmeler sonrası Bakan Şimşek, yaşanılan piyasa dalgalanmalarının yatıştırılmasını amaçlıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MESAJLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 23 Mart'ta da tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirmişti. Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katılmış ve toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirilmişti.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa edeceği iddialarına yönelik, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.