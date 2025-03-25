Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek - Son Dakika
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Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak. Online toplantıda İmamoğlu süreciyle başlayan gelişmelerin piyasalara yansımaları ele alınacak.

25.03.2025 08:24  Güncelleme: 08:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uluslararası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Şimşek'in Londra saatiyle 13:00'te bir telekonferansla konuşması planlanıyor.

İMAMOĞLU SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Yetkililerin aktardığına göre, geçtiğimiz hafta İBB'ye operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan gelişmeler sonrası Bakan Şimşek, yaşanılan piyasa dalgalanmalarının yatıştırılmasını amaçlıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MESAJLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 23 Mart'ta da tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirmişti. Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katılmış ve toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirilmişti.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa edeceği iddialarına yönelik, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Mehmet Şimşek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Ömer Kestek:
    Ne oldu kasada satacak milyar dolar kalmadı mı?? 185 58 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    imamoğlu'nun varlığı da zarar yokluğu da zarar 67 165 Yanıtla
  • Yunus:
    kasa boş hazine dışarıya muhtac 153 38 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Anlat anlat heyecanlı oluyor koşa koşa gelirler 131 21 Yanıtla
  • Akif Diksokan:
    Anıt Kabir kapatılsın 750.000m2 bir kişiye çok Günlük maliyeti 1,5 milyon TL En iyi tasarruf ordan yapılır 31 112 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Tekara tekrar filenmeye başlayın.Once har vurup savurdugunuz kamuda tasarruf edin sarayın ışıklarını sondurun 113 22 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    sıkıntı yok twitini bile VPN indirip atmak zorunda kalıyorken hangi yatırımcıya anlatcan ülkenin yatırım yapılacak yer olduğunu 121 13 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ne diycen bizim başçalanı geçecekti biri hemen yakaladık içeri attıkmı diycen ? 35 yıl önce verilen diplomayı iptalmi ettik diycen kafasına skyum hala bu ülkeye gelip yatırım yapacak adamın 106 16 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Arkadaş sen Önce Ülkende ki mevcut yatırımcıyı düşünsene. Sen Maliye bakanısın Diş İşleri Bakanı gibi kapı kapı gezme ülkendeki durumu yönet, esnaf kan ağlıyor, millet ekonomik olarak geçinmeyi bırak artık yaşayamıyor, Çocuklar okullara giderken beslenmesiz harçlıksız gidiyor, İftarını millet Ekmek çorba ile açıyor Önce Burayı bir düzeltin Emekli ZAMMI ne oldu onlara vereceğiniz 1.ooo TL reva görmedniz de 12M Dolar nasıl da eridi. YÖNETEMİYORSUNUZ DEFOLUN DEFOLUN DEFOLUN 82 13 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    millet sikildi hepsinden , tum partilerden 53 4 Yanıtla
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