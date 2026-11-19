KABİL, 19 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın önemli safran üretim merkezlerinden Herat vilayeti, ülkenin son yedi ayda 31 tondan fazla safran ihraç ederek 48 milyon ABD dolardan fazla gelir elde ettiğini duyurdu.

Vilayet yönetiminden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde halihazırda 14.000 hektarlık alanda safran yetiştiriliyor. Bu alanın 12.000 hektarı ülkenin batısındaki Herat eyaletinde bulunuyor.

Ülkede bu yıl 50 ila 70 ton arasında safran hasadı yapılması bekleniyor.

İç piyasada bir kilogram safran yaklaşık 100.000 afganiye (yaklaşık 1.550 ABD doları) satılırken, fiyatlar yükselişini sürdürüyor.