Hicazi et-Temimi, El Halil'de gece yarısı silah zoruyla sürgün edildiklerini söyledi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli aileleri silah zoruyla evlerinden çıkardığı ve bölgeyi terk etmeye zorlamak için vatandaşları darbettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan El Halil'in Bir el-Cilde bölgesindeki Et-Temimi ailesinin lideri Hicazi et-Temimi, İsrail askerlerinin gece yarısı evlerini basarak kendilerini zorla tahliye ettiğini söyledi.

Askerlerin tahliye için kendilerine çok kısa bir süre tanıdığını belirten Temimi, "Sadece birkaç çanta ve kimlik belgelerimizi almamıza izin verdiler. Hayatım boyunca böyle bir sürgün hayal etmemiştim; silah zoruyla ve baskıyla yapılan bir sürgün. Hatta bazı vatandaşlar bölgeyi terk etmeye zorlanmak için darbedildi." dedi.

El Halil'de insani ve ekonomik durum feci boyutlarda

İsrail ordusunun dün başlattığı baskınlar kapsamında El Halil'i iki gündür tamamen kuşatma altında tuttuğunu aktaran Temimi, kentte caddelerin, sokağa çıkma yasağı varmış gibi boş olduğunu, ticari ve ekonomik hayatın tamamen durduğunu vurguladı.

İsrail'in El Halil'deki bu uygulamalarının "intikam alma" amacı taşıdığını dile getiren Temimi, "İsrail yetkilileri önce insanlara karşı kendi yaptıklarına bakmalı, ardından bu tür olayların neden yaşandığını sorgulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 2 gündür düzenlediği geniş çaplı baskınlarda yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

El Halil'de kuşatma ikinci gününde

İsrail ordusu, dün başlattığı "askeri operasyon" kapsamında El Halil kentindeki kuşatmasını bugün de sürdürürken onlarca Filistinliyi evlerini boşaltmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, askeri araçlar ve iş makineleriyle bölgedeki varlığını artırdı. Kentin ana girişleri ile bağlantı yollarını kapatarak El Halil'i çevresinden tecrit eden İsrail güçleri, evlere baskınlar düzenleyerek aramalar yaptı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.