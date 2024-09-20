Hizbullah\'tan İsrail\'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

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Alkollü kadın gazetecilere tehdit yağdırdı: "Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa..."

7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail, şimdi de Lübnan'da Hizbullah mensupları ile sivillere saldırmaya başladı. Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını siber saldırı sonucu patlatan İsrail, Beyrut ve diğer bölgelerde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME GELDİ

Bu olayın yankıları sürerken ne yapacağı merak konusu olan Hizbullah'tan ilk misilleme geldi. İsrail sınır hattını hedef alan Hizbullah, bölgeyi 150 roketle vurdu. Hizbullah bu saldırılar daha önce de kullandığı katyuşa füzelerini tercih etti.

HİZBULLAH LİDERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası dün yaptığı açıklamada "Bu, toplu katliamdan başka bir şey değildir. İsrail'in suçlarına eklenen yeni bir suç olmuştur. Bu bir savaş ilanıdır" demişti.

"ORTADOĞRU UÇURUMUN EŞİĞİNDE"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar derinleşirken sükûnet çağrısında bulundu ve Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğu uyarısı yaptı. Eide, "Lübnan'da ve bölgenin dört bir yanında korku içinde yaşayan sivillerin acısını yürekten paylaşıyorum. Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyorum" dedi.