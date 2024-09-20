Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

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İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak yaptığı siber saldırıların ardından Hizbullah'tan ilk misilleme geldi. İsrail sınır bölgesi, 150 roketle vuruldu. Hizbullah bu saldırılarda katyuşa füzelerini kullandı.

20.09.2024 15:00
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7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail, şimdi de Lübnan'da Hizbullah mensupları ile sivillere saldırmaya başladı. Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını siber saldırı sonucu patlatan İsrail, Beyrut ve diğer bölgelerde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME GELDİ

Bu olayın yankıları sürerken ne yapacağı merak konusu olan Hizbullah'tan ilk misilleme geldi. İsrail sınır hattını hedef alan Hizbullah, bölgeyi 150 roketle vurdu. Hizbullah bu saldırılar daha önce de kullandığı katyuşa füzelerini tercih etti.

HİZBULLAH LİDERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası dün yaptığı açıklamada "Bu, toplu katliamdan başka bir şey değildir. İsrail'in suçlarına eklenen yeni bir suç olmuştur. Bu bir savaş ilanıdır" demişti.

"ORTADOĞRU UÇURUMUN EŞİĞİNDE"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar derinleşirken sükûnet çağrısında bulundu ve Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğu uyarısı yaptı. Eide, "Lübnan'da ve bölgenin dört bir yanında korku içinde yaşayan sivillerin acısını yürekten paylaşıyorum. Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyorum" dedi.

Hizbullah\'tan İsrail\'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

Lübnan, Güncel, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Murat Bulut:
    kuru gürültü Allah oradaki filistindeki mazlumların yardımcı olsun 107 4 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Kaç israilli öldü ? Ya da İsrail dümdüz mü old? Biraz detay lütfen... 89 4 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel:
    yaw he he 57 6 Yanıtla
  • EMRE AKÇA:
    Hizbullah bir terör örgütü. O yüzden ikisi de birbirini yiyebilir. 25 37 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    traş 51 7 Yanıtla
  • Faysal Turunç:
    Allah yardımcınız olsun Hizbullah 34 17 Yanıtla
  • Mesut Yıldız:
    Yav he he diyenler neyin kafasını yaşıyor? Demir kubbe vuruyor çoğunu ya vurmasa ne olacak? Boş konuşmayın siz oturun oturduğunuz yerde..! 9 27 Yanıtla
  • İsa Öz:
    ee sonuç 27 3 Yanıtla
  • Tolga Knight:
    tamam bu kadardı bitti başa saralim hep aynı dümen 26 3 Yanıtla
  • Mehmet Kurt:
    şimdi İsrail düşünsün. ;)))))) 11 10 Yanıtla
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