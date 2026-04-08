Huawei Club Ayrıcalık Günleri Başladı

Huawei'nin Club üyelerine özel 'Huawei Club Ayrıcalık Günleri' kampanyası başladı. Kampanya boyunca Huawei, Club üyelerine sunduğu özel fırsatlarla teknolojiye ulaşmayı daha avantajlı ve kişisel bir deneyime dönüştürüyor. Kullanıcılar, farklı ürün gruplarında oluşturacakları akıllı sepet kombinasyonlarıyla tam 6 farklı indirim kuponundan yararlanarak Huawei ekosistemini daha uygun fiyatlarla deneyimleme şansı buluyor.

Kampanya kapsamında, akıllı saat, kulaklık, router ve aksesuarlarda geçerli iki özel kupon bulunuyor. Örneğin, 6 bin lira ve üzeri alışverişlerde 500 lira indirim kazanılırken, Huawei Watch Fit 4 akıllı saat ile FreeBuds SE 2 veya SE 4 kulaklık modelleri bir sepete eklenerek bu eşik aşılabiliyor. Daha üst düzey bir deneyim için Huawei Watch GT 6 ve FreeBuds 6i kulaklığı tercih edilerek 11 bin lira sepet tutarına ulaşılıp bin lira net indirim elde ediliyor.

Huawei, genel ürün gruplarında geçerli üç farklı dev kupon seçeneği de sunuyor. 20 bin lira üzerine uygulanan bin 800 lira indirimden faydalanmak isteyenler, MatePad 11.5 2025 tablet, FreeBuds SE 4 kulaklık ve 100W şarj cihazından oluşan bir çalışma paketi oluşturabiliyor veya Watch GT 6 Pro Titanyum akıllı saat ile FreeBuds SE 3 kombinasyonunu değerlendirebiliyor. Üretkenliğini artırmayı hedefleyen kullanıcılar ise MatePad 12x 2025, M-Pencil Pro ve Huawei Mouse ürünlerini birlikte alarak 30 bin lira sınırını aştıklarında 3 bin 600 liralık indirim fırsatını yakalıyor.

Kampanyanın dikkat çeken eşiklerinden biri olan 40 bin lira üzerine 4 bin 800 lira indirim kuponu, iki güçlü senaryo ile öne çıkıyor. Kullanıcılar, MatePad Pro 12.2 tabletin yanına FreeBuds 6 eklediklerinde 40 bin lira sınırını geçerek, üst düzey kulaklığa yalnızca 199 lira farkla sahip olabiliyor. Akıllı telefonunu yenilemek isteyenler ise nova 14 Pro ve FreeBuds 6'yı birlikte aldıklarında, kulaklık maliyeti bu dev kuponla birlikte yalnızca 998 liraya geliyor.

Huawei'nin en yenilikçi ürün grubu olan katlanabilir akıllı telefonlar, kampanyanın yıldızı konumunda yer alıyor. Yalnızca bu kategoriye özel tanımlanan 99 bin 999 lira üzeri alışverişlerde geçerli 15 bin lira indirim kuponu, mobil teknolojinin zirvesini hedefleyenler için eşsiz bir fırsat yaratıyor. Özellikle 99 bin 999 lira satış fiyatına sahip olan yeni Huawei Mate X6 modeli, yanında hediye edilen FreeClip 2 kulaklık avantajının üzerine bir de net 15 bin lira indirimle tüketicilerle buluşarak katlanabilir telefon deneyimini daha ulaşılabilir kılıyor.

Kampanya koşullarına göre, toplamda 6 farklı kuponun yer aldığı fırsatlar, 'Flaş İndirim' ürünleri, Watch GT Runner 2, Watch Ultimate 2 eSIM modeli ve Band 11 modellerinde geçerli olmuyor. Ayrıca, Huawei yeni operasyonel düzenlemeyle cuma günü 15.00'ten cumartesi 15.00'e kadar verilen siparişleri cumartesi günü kargoya vererek en erken pazartesi günü teslim edilmesini sağlıyor, alışveriş deneyimini daha hızlı ve konforlu hale getiriyor.