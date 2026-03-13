Huawei Davasında Hata: AP Vekili Suçsuz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Huawei Davasında Hata: AP Vekili Suçsuz

13.03.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Savcılığı, Huawei soruşturmasında bir AP vekilinin yanlışlıkla suçlandığını açıkladı.

Belçika Savcılığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei adına Avrupa Parlamentosunda (AP) lobi faaliyeti yürütme kisvesi altında "rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama" iddiasıyla başlattığı soruşturmada bir AP vekilinin yanlışlıkla suçlandığını açıkladı.

Ulusal basına göre Belçika makamları, Maltalı AP üyesi Daniel Attard'ın, Çin ve Hong Kong'daki banka hesaplarından şüpheli ödemeler aldığı iddiasıyla ilgili hata yapıldığını bildirdi.

Savcılık tarafından AP'nin Hukuk İşleri Komitesine gönderilen yazıda, mali denetim biriminin banka hesabı sahibini yanlış kişiyle karıştırdığı belirtildi. Hesabın, Attard ile aynı isme sahip Maltalı iş insanına ait olduğu ifade edildi.

Söz konusu iddia, Attard'ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendiren komiteye gönderilen dosyada yer alıyordu. Parlamento üyelerinin savcılıktan kimliğin doğruluğunu yeniden kontrol etmesini istemesi üzerine hata ortaya çıktı.

İş insanı ve avukat Daniel Attard, Huawei'nin hiçbir zaman müşterisi olmadığını ve şirketten herhangi bir ödeme almadığını söyledi.

AP üyesi Attard da yaptığı açıklamada, adının aynı ismi taşıyan başka bir kişiyle daha önce de karıştırıldığını, yetkililerle işbirliğine devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Belçika, Huawei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huawei Davasında Hata: AP Vekili Suçsuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:53:51. #7.12#
SON DAKİKA: Huawei Davasında Hata: AP Vekili Suçsuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.