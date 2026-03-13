Huawei Davasında Hata: AP Vekili Suçsuz

Belçika Savcılığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei adına Avrupa Parlamentosunda (AP) lobi faaliyeti yürütme kisvesi altında "rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama" iddiasıyla başlattığı soruşturmada bir AP vekilinin yanlışlıkla suçlandığını açıkladı.

Ulusal basına göre Belçika makamları, Maltalı AP üyesi Daniel Attard'ın, Çin ve Hong Kong'daki banka hesaplarından şüpheli ödemeler aldığı iddiasıyla ilgili hata yapıldığını bildirdi.

Savcılık tarafından AP'nin Hukuk İşleri Komitesine gönderilen yazıda, mali denetim biriminin banka hesabı sahibini yanlış kişiyle karıştırdığı belirtildi. Hesabın, Attard ile aynı isme sahip Maltalı iş insanına ait olduğu ifade edildi.

Söz konusu iddia, Attard'ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendiren komiteye gönderilen dosyada yer alıyordu. Parlamento üyelerinin savcılıktan kimliğin doğruluğunu yeniden kontrol etmesini istemesi üzerine hata ortaya çıktı.

İş insanı ve avukat Daniel Attard, Huawei'nin hiçbir zaman müşterisi olmadığını ve şirketten herhangi bir ödeme almadığını söyledi.

AP üyesi Attard da yaptığı açıklamada, adının aynı ismi taşıyan başka bir kişiyle daha önce de karıştırıldığını, yetkililerle işbirliğine devam edeceğini dile getirdi.