Huawei'den Yeni Adım: HarmonyOS NEXT

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Huawei, geliştirdiği HarmonyOS NEXT işletim sistemi ile şirkete 2019'dan bu yana uygulanan yaptırımlar sonrası dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım attı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Çinli teknoloji şirketi Huawei, tanıtımını yaptığı Mate 70 serisi akıllı telefonlarla ABD-Çin teknoloji çekişmesinde yeni bir aşamaya geçildiğinin sinyallerini verdi.

Şirket, tanıtımında yeni telefonlarında HarmonyOS NEXT işletim sisteminin kullanılabileceğini duyurdu. Böylece, Amerikan yaptırımları sebebiyle Android ve Google uygulamalarında sorunlar yaşayan Huaewi, 2019 yılında geliştirmeye başladığı HarmonyOS işletim sisteminde yeni bir aşamaya geçmiş oldu.

CNBC'de yer alan habere göre daha önce açık kaynaklı Android kodu kullanılarak oluşturulan HarmonyOS, şirketin yeni telefonlarında artık bağımsız bir işletim sistemi olarak çalışabilecek.

ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi IDC'de (International Data Corporation) kıdemli araştırma yöneticisi Will Wong, CNBC'ye yaptığı açıklamada "HarmonyOS Next'in Çin'de bir alternatif olarak iyi bir potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'nin etkinliğinde Mate 70 serisi akıllı telefonlarında hangi çip geliştirmelerinin yer aldığı konusunda bilgi verilmezken Batı kaynaklı birçok haber sitesinde şirketin kendi geliştirdiği çipleri yeni telefonlarında kullandığı iddia edildi.

ABD-Çin teknoloji savaşı

ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşları, Donald Trump'ın ilk ABD Başkanlığı döneminde gün yüzüne çıkmaya başladı. İki ülke arasındaki ticaret savaşlarını takiben Trump, 2019 yılında Huawei'ye bir dizi yaptırım uygulamaya başladı.

Huawei'nin telefonlarında Google servislerine kısıtlama getirilmesi ile beraber, şirkete çip satışında da yasaklamalar konuldu. Batı'ya teknoloji bağımlılığını kırmaya çalışan şirket, o tarihten sonra Android üzerinden çalışan HarmonyOS işletim sistemi çalışmalarına hız verdi. Birçok kaynağa göre şirketin yeni telefonlarında kullanacağı HarmonyOS NEXT, Android'den tam anlamıyla kopuşu ifade ediyor.

ABD, çip üretiminde yerliliği artırmaya çalışıyor

İki ülke arasındaki teknoloji çekişmesinin en önemli ayaklarından birini de çip üretimi oluşturuyor. ABD'nin kısıtlama listesinde yer alan Huawei'ye Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin çip verdiği iddialarının ardından Tayvan-Çin ve ABD arasındaki gerilim yeniden yükselişe geçti.

TSMC ve Huawei ise iddiaları reddetti.

ABD'de Trump döneminde başlayan teknoloji savaşı, ABD Başkanı Joe Biden döneminde de devam etti. ABD, bu kapsamda 2022 yılında Kongreden geçen "Çip ve Bilim Yasası" kapsamında yerli çip üretimi yapan şirketlere maddi yardım sağlıyor.

Visual Kapitalist sitesinde yer alan bilgilere göre Tayvan, 2023'te yüzde 68'lik çip üretme oranıyla dünyada en çok çip üreten ülke konumunda.

Çipleri daha çok yabancı ülkelerdeki teknoloji üreten şirketlere satan Tayvan'ın müşterileri arasında Amerikan Nvidia ve Apple gibi şirketler de bulunuyor.

Tayvan'ın üretim kapasitesinin 2027'de yüzde 60'a kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bunun gerekçesi olarak da ABD'nin çip üretiminde yerlileşme yönünde attığı adımlar gösteriliyor.

Geçen yıl diğer ülkelerin çip üretim oranları, Güney Kore ve ABD'de yüzde 12, Çin'de ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

2027'de çip teknolojisi konusunda en büyük sıçramayı ise üretimini yüzde 12'den 17'ye çıkaracağı tahmin edilen ABD'nin yapması bekleniyor.