Hugging Face CEO'su Delangue, Netflix belgeselini 'felaket senaryosu' diye eleştirdi - Son Dakika
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Hugging Face CEO'su Delangue, Netflix belgeselini 'felaket senaryosu' diye eleştirdi

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Hugging Face CEO'su Delangue, Netflix'in Instadocs belgeselini yapay zekayı felaket senaryosu gibi göstermekle suçladı. Delangue, olayda güvenlik önlemlerinin rolüne dair detayların atlandığını belirtirken Netflix'ten henüz açıklama yapılmadı.

Yapay zeka platformu Hugging Face'in Üst Yöneticisi (CEO) Clement Delangue, sistemlerinin temmuzda maruz kaldığı siber güvenlik olayına ilişkin belgesel yapan dijital yayın platformu Netflix'i "yapay zeka teknolojisini felaket senaryosu gibi göstermekle" ve olayın bazı kısımlarını atlamakla suçladı.

Yapay zeka modellerinin ve veri setlerinin paylaşıldığı açık kaynak platformu olan Hugging Face CEO'su Delangue, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinden alınan demeçlere de yer verilen Netflix yapımına yönelik eleştiride bulundu.

Delangue, "Instadocs" belgesel serisinin, ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen modellerin Hugging Face sistemlerine sızdığı olayla ilgili bölümünü izlediğini ve "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

Belgeselde yapay zeka teknolojisinin "insanlaştırıldığını" ve "felaket senaryosu" gibi gösterildiğini öne süren Delangue, olayda güvenlik önlemlerinin oynadığı role ilişkin bazı detaylara da yer verilmediğine işaret etti.

Delangue, "Tüm hatalarını düzeltmek ve gerçeğin yansıtılmasını sağlamak için onlarla iki saatten fazla zaman geçirdim. Yapay zeka ajanlarının uzaylı değil, teknolojik sistemler olduğunu açıkladım. Fakat anlaşılan insanları korkutup azami izlenme elde etme dürtüsü çok daha güçlüymüş." ifadesini kullandı.

Belgeselde, Hugging Face'in olayla ilgili birçok bilgiden hala yoksun olduğuna ve "şirketlerin, ürettikleri ajanların eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğine" de vurgu yapılmadığını ifade eden Delangue, "Ortaya çıkan şey, eğlenceli bir bilim kurgu filmi olmuş." yorumunda bulundu.

Netflix'ten henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hugging Face vakası

OpenAI'ın Temmuz 2026'da yapay zeka modellerinin kabiliyetlerini ölçmeye yönelik yürüttüğü testler, ciddi güvenlik olayına dönüşmüştü.

Şirketin 26 Ağustos'ta yayımladığı inceleme raporuna göre, OpenAI'ın yalnızca araştırmalarda kullandığı yapay zeka ajanları, testte başarılı olmak için kendilerine konulan sınırları aşarak şirketin sistemlerine ve internete erişmiş, diğer ajanlarla iletişim kurmuştu.

Yapay zeka ajanlarından biri, açık kaynaklı yapay zeka modelleri platformu "Hugging Face"e erişim sağlayabilecek 14 kimlik bilgisini tespit etmiş ve bunları diğer ajanlarla paylaşmıştı.

Ajanlar, daha sonra Hugging Face'in sistemlerindeki güvenlik açıklarından yararlanarak sunucularda kod çalıştırmış, özel verilere ve farklı sistemlere ait erişim bilgilerine ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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