Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümetin teklifi yarın açıklanacak.

PAZARLIK GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BAŞLAMIŞTI

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, geçtiğimiz aylarda 600 binden fazla kamu işçisi için toplu sözleşme pazarlığını başlatmıştı. Süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve binlerce işçinin gözlerini çevirdiği tarih belli oldu. Kamu işçilerinin zam pazarlığında 4. toplantının yarın saat 14.00'da yapılacağı öğrenildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını kaydetmişti. Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

EN DÜŞÜK BİN 800 LİRA OLMASINI İSTİYORLAR

İşçiler, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesini talep ederken ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması talep edilmişti.