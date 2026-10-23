Hulusi Akar, HAGİAD'ın 28. yıl galasında milletin birlik gücüne vurgu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hulusi Akar, HAGİAD'ın 28. yıl galasında milletin birlik gücüne vurgu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, HAGİAD'ın 28. yıl galasında milletin omuz omuza verdiğinde yapamayacağı bir şey ve aşamayacağı bir engel olmadığını söyledi. Konuşmaların ardından gecenin düzenlenmesine katkı sunan iş insanlarına plaket takdim edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bu milletin evlatlarının omuz omuza verdiğinde yapamayacağı bir şey, aşamayacağı engel yok." dedi.

Akar, Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği'nin (HAGİAD) kuruluşunun 28. yılı dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde yaptığı konuşmada Türkiye'de üreticilerin yıllar içerisinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye'de başta sanayi üretimi olmak üzere birçok konuda olumlu gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akar, "Bazı sorunlarımız yok değil. Problemlerimiz var ama ana gidişata bakmanızı istiyorum. Sorunsuz bir devlet, millet yok. Herkesin bir problemi var. Nasıl ki geçmişteki birçok problemi çözdüysek bunların da üstesinden geleceğiz." dedi.

Yakın zamana kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı piyade tüfeğinin patentinin başka ülkelere ait olduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür yapamadığımız şey yok. Bunların hepsini yapar hale geldik. Bunları üniversiteler, özel sektör ve kamu işbirliği ile hayata geçirdik. Bu milletin evlatlarının omuz omuza verdiğinde yapamayacağı bir şey, aşamayacağı engel yok. Biz 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamıyız. Büyük bir milletin evlatlarıyız. Bize eziklik yok, yapamayız yok, korkmak yok. Biz kararlılıkla çalışarak Türk milletinin dünya milletleri arasındaki seçkin ve saygın yerini tahkim edeceğiz. 1926'da uçak yapan bir millete çatal bıçak yaptırmaya başladılar. Yüzyıl sonra Kayseri'de Tomtaş'ta uçak yapılıyor. Uçtuğunu da göreceğiz inşallah."

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ise Hacılar ilçesindeki esnafların cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bir araya gelerek üretim yapıp ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Yıllar içerisinde atölyelerin yerini fabrikaların aldığını vurgulayan Erkan, "Derneğimiz 1998 yılında büyüklerimiz tarafından kurulmuş. Bu dernek çatısı altında aynı sektördeki rakipler bile söz konusu üretim ve Kayseri olunca omuz omuza vermişler. Birlik olmak, birbirimizin başarısını sahiplenmek, zor zamanlarda destek olmak ve ortak hedeflerde buluşmaktır. İş dünyasında rekabet bizi ileriye taşırken dayanışma bizi daha güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gecenin düzenlenmesinde katkısı bulunan iş insanlarına plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
Hulusi AkarOmuz OmuzaPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi Kimliği belli oldu Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 22:54:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Hulusi Akar, HAGİAD'ın 28. yıl galasında milletin birlik gücüne vurgu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei