Hürmüz'de mayına çarpan 2 petrol tankerinden süper tankerde yangın sürüyor - Son Dakika
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Hürmüz'de mayına çarpan 2 petrol tankerinden süper tankerde yangın sürüyor

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Hürmüz\'de mayına çarpan 2 petrol tankerinden süper tankerde yangın sürüyor
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İran Devrim Muhafızları donanması, biri süper tanker olmak üzere 'kuralları ihlal eden' 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda mayınlara çarptığını duyurdu. Patlamaların ardından durdurulan tankerlerin radar ve seyrüsefer sistemleri kapalıyken süper tankerdeki yangın sürüyor.

TAHRAN, 2 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, biri süper tanker olmak üzere "kuralları ihlal eden" 2 petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News üzerinden pazar günü yayımlanan açıklamada, boğazdaki "yetkisiz" bir rotayı kullandığı belirtilen tankerlerin patlamaların ardından durdurulduğu belirtildi.

Her iki geminin de radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığı vurgulanırken, şiddetli bir patlamanın meydana geldiği süper tankerdeki yangının sürdüğü bildirildi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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