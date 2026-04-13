Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici

13.04.2026 17:16
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası Türkiye saatiyle 17.00 itibariyle başladı. Peki küresel ekonomiyi derinden sarsacak bu hamle ne anlama geliyor, ABD ordusu ablukanın başlamasından kısa bir süre önce bölgedeki denizcilere hangi not gönderdi, bundan sonra ne olacak? Detaylar haberimizde...

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Hürmüz Boğazı resmen abluka altına alındı. ABD Donanması sivil gemilere izin verirken İran'a uğrayan tüm gemilerin hedef alınacağını duyurdu. İran ise ABD'nin Hürmüz'ü geçmeye teşebbüs etmesi halinde donanmasının bu gemileri vuracağını duyurdu.  Dünya, olası bir deniz savaşı endişesiyle Hürmüz Boğazı'na odaklandı.

ABLUKADA ABD NE YAPACAK?

Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanlarını kapsaması beklenen ablukada Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki limanlara giden gemilerin geçişleri engellenmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her geminin durdurulacağını ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların imha edilmeye başlanacağını 12 Nisan'da Truth üzerinden açıkladı. Trump sosyal medyada, "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" diye yazdı ve "Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek!" dedi.

BÖLGEDEKİ DENİZCİLERE NOT GÖNDERİLDİ 

ABD ordusu ablukanın başlamasından kısa bir süre önce bölgedeki denizcilere bir not gönderdi. Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulmaya, yönlendirilmeye ve ele geçirilmeye tabidir" denildi.

Açıklamada, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulanacağı, abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya bu bölgeden ayrılan her türlü gemi; durdurma, rota değiştirme ve alıkoyma işlemlerine tabi olacağı duyuruldu.

BAYRAK AYRIMI GÖZETİLMEYECEK 

Ablukanın bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağı açıklanırken Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki varış noktalarına giden veya bu noktalardan gelen tarafsız transit geçişlerin engellemeyeceği vurgulandı. Tarafsız gemilerin, kaçak kargo bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla “ziyaret ve arama” yani denetlemeye tabi tutulabileceği, gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları içeren insani yardımlara, denetime tabi tutulmak kaydıyla izin verileceği açıklandı.

