Husiler, Sana\'da çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu tek taraflı serbest bıraktı

Husiler, Sana'da çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu tek taraflı serbest bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler, çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu başkent Sana'da tek taraflı olarak serbest bıraktı. Yemen'deki grup, pazar günü yaptığı açıklamada bu süreçte Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden destek aldığını duyurdu.
SANA, 16 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu başkent Sana'da tek taraflı olarak serbest bıraktı.
Grup pazar günü yaptığı açıklamada bu süreçte Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin desteğini aldığını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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