Husilere ait medya Taiz'de Zubah ve El-Muha'ya hava saldırıları yapıldığını duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Taiz vilayetine bağlı Zubah ve El-Muha ilçelerine yoğun hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Husilere ait medya organlarında yer alan haberlerde, Taiz'e bağlı Zubah ve El-Muha ilçelerinin hedef alındığı belirtildi.

Haberlerde saldırılarda meydana gelen can kaybı, yaralanma ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırılara ilişkin Yemen ordusu ve Arap Koalisyonundan henüz açıklama yapılmadı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.