İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor

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Terör ve yolsuzluk soruşturmasında ifade işlemi tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 91 şüpheli adliyeye sevk edildi. İmamoğlu hakkındaki suçlamalara ilişkin savcıya ifade vermeye başladı. Şüphelilerin sorgusu için 34 savcının görevlendirildiğini öğrenildi.

22.03.2025 18:48  Güncelleme: 19:17
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Geçtiğimiz günlerde terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu önce Mali Şube'de hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına yanıt verdi. İmamoğlu daha sonra Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi.

İMAMOĞLU SAVCIYA İFADE VERİYOR

İfade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi adliyeye sevk edildi. İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmasındaki suçlamalarla ilgili savcıya ifade vermeye başladı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun adliyeye ayrı bir araçla adliyeye getirildiği öğrenildi. İmamoğlu'nun sadece avukatları savcılık odasına alındı. Saat 18.53 sıralarında toplamda 14 otobüsle adliyeye sevkler gerçekleşti. Şüphelilerin sorgusu için 34 savcı görevlendirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

İŞTE KAPATILAN YOLLAR

Öte yandan Valilik, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların yarın sabah saat 08.00'a kadar kapalı olacağını açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8:00 arasında kapatılan yollar şöyle:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

ALTERNATİF YOLLAR DA AÇIKLANDI

Öte yandan valilik alternatif yolları da şöyle açıkladı:

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100.

METRO İSTASYONU KAPATILDI

Öte yandan Metro İstanbul, metro seferlerinin Çağlayan istasyonunda durmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Çağlayan istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Johny Guitar:
    tutuklanığ bir daha çıkmaması dileğiyle 218 228 Yanıtla
    Soner Karabacak:
    İtin duası kabul olsa... Zırto 0 0
  • Serkan Yalçın:
    alninin akıyla seçimde 2 kere kazandı bunuda kazanacak cumhurbaşkanimiz olcak akkoyunlar 166 205 Yanıtla
    Recep Soy:
    Bre büyükbaş. Kazanmak çalıp, çalıpmayı meşru,mu yapıyor. 0 0
    Mert Mertçe:
    Dem i oylari olmazsa bir hic olduğunu biliyorsun sende kendini avut 0 0
  • k K:
    Saraydaki 3 defa bilegini yikamadigi rakibi imamoğlu'nun hapse atilmasi için gerekli emri vermismidir? 148 156 Yanıtla
    19971997:
    Bir belediye başkanı düşün ki soruşturma dosyasında ; 1.) Suç örgütü liderliği.. 2.) Sahte diploma.. 3.) 560 milyarlık yolsuzluk.. 4.) Kent uzlaşısı ile PKK'yı desteklemek.. 5.) Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek.. Suçlarından gözaltına alındı.. Sorgulama kapsamında hakkındaki suçlar kesinleşirse Tutuklanması ve İstanbul B.Belediyesinin Kayyumla yönetilmesi an meselesi 1 0
  • Cihan Kışla:
    tahminimce salıverilecek ülke akşam bayram yerine dönecek.. 111 145 Yanıtla
    Alper Elma:
    çok beklersin 0 0
  • Özdemir Pehlivan:
    demokrasinin olmadığı yerde ot bitmez 116 47 Yanıtla
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