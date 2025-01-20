Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. İmamoğlu yaklaşık 2 saat önce katıldığı bir panelde "Senin zihnin çürümüş de, biz senin bile evlatlarını kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

20.01.2025 13:18  Güncelleme: 13:34
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaklaşık 2 saat önce katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalar sebebiyle soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu. Bağımsız yargının can çekiştiğini vurgulayan İmamoğlu "Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz" ifadelerini kullandı.

"SENİN AMACIN MİLLETİN GÖZÜNÜ KORKUTMAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen İmamoğlu, "Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak" dedi.

"SENİ YÖNETEN AKLI MİLLETİN ZİHNİNDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

İmamoğlu, Akın Gürlek'e tepki gösterdiği açıklamasında, "Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mahmut Kaya:
    EKREM İMAMOĞLU ADAM GERİSİ BOŞ 52 110 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    boş adama dava açıpta popüler yapmayın 103 52 Yanıtla
  • Vadaa:
    Başsavcı muhalefet olan herkese soruşturma açıyor enteresan 47 69 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    CHP ye acilen bay kemal gelmesi lazım bunların hakkında anca o gelir 18 41 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Turpun buyu sarayda tek.tek avliyacaklar ozgur ozel.istifa et defol git verilen oylara sahip cikin 21 35 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Savcıların başka işi yokmu mk.... 16 27 Yanıtla
  • Bozan.4444 BOZAN:
    CHP sağlam bir genel başkan lazım 23 5 Yanıtla
  • Hakan Tasyurek:
    BİR Ülkede yönetici adaleti satın almışsa orda adalet olmaz sadece çıkar ilişkisi olur nokta 13 11 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    uyyyy ahaaaaa 9 7 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    kasaba yetki veren koyun kendini mezbahada bulur :)))) 9 3 Yanıtla
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