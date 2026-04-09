İBB davasında duruşma savcısı, etkin pişmanlık ifadesi vererek tahliye olan Naim Erol Özgüner hakkında mahkemenin başsavcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep etti.
İBB’nin yönelik yolsuzluk davasında, tutuklu sanık Melih Geçek önemli iddialarda bulundu. "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kişisel verilerin sızdırıldığı iddialarıyla ilgili Geçek savunmasında, İBB’nin veri sorumlusunun Naim Erol Özgüner olduğunu belirterek, "Erol, buradaki birçok kişinin tutuklanmasına sebeptir" ifadelerini kullandı.
Bu beyanların ardından duruşma savcısı harekete geçerek, etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye edilen Naim Erol Özgüner hakkında mahkemenin başsavcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep etti.
Son Dakika › Güncel › İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi - Son Dakika
