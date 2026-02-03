İbb, Emıtt 2026'da İstanbul'un Turizm Vizyonunu Tanıtacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5-7 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2026'ya, ilgili daireleri ve iştirak şirketleriyle katılıyor. İBB, EMITT 2026 kapsamında İstanbul'u; kültür, turizm, ulaşım ve akıllı şehir hizmetlerini kapsayan bütüncül bir perspektifle ulusal ve uluslararası paydaşlara tanıtmayı amaçlıyor.

Bu yıl 29'uncu kez gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 2026 yılında da turizm sektörünün en önemli uluslararası buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Her yıl yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı sektör profesyonelini ağırlayan EMITT, yüksek ticaret hacmi, kurulan iş birlikleri ve sektöre yön veren etkinlikleriyle öne çıkıyor.

2026 yılında 40'a yakın ülkeden katılım ve 500'ün üzerinde firma ile düzenlenmesi beklenen EMITT'te; ülke pavilyonları, turizm destinasyonları, oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, kamu kurumları ve ulaşım şirketleri bir araya gelecek.

İstanbul'un turizm potansiyeli çok boyutlu anlatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026'ya ilgili daireleri ve iştirak şirketleriyle katılarak İstanbul'un turizm potansiyelini çok boyutlu bir yaklaşımla tanıtmayı hedefliyor. İBB, fuar aracılığıyla kentin kültürel mirasını, yaşayan şehir deneyimini, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini ve farklı turizm türlerine yönelik sunduğu imkanları ulusal ve uluslararası paydaşlarla buluşturacak.

İBB, EMITT'te İstanbul'u tüm boyutlarıyla anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026'ya Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı 3 marka ile 8 iştirak şirketiyle katılacak. Fuarda İBB; İBB Kültür, İBB Miras, Visit İstanbul, İstanbul Ulaşım AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, Metro İstanbul, Kültür AŞ, BELTUR, Şehir Hatları, BELBİM ve İETT markalarıyla temsil edilecek.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Visit İstanbul, kenti yalnızca gezilecek noktalar üzerinden değil; kültürel mirası, tematik rotaları ve yılın 12 ayına yayılan turizm potansiyeliyle bütüncül bir destinasyon olarak anlatmayı hedefliyor.

İBB Kültür, fuarda yer alacağı stantta yıl boyunca kültür merkezlerinde, miras alanlarında ve açık alanlarda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik yürütülen çalışmaları tanıtacak. İBB Kültür, çalışma ve etkinliklerinin yerli ve uluslararası turistler arasında görünürlüğünün artmasını, doğrudan ve dolaylı bilgi aktarımı yoluyla katılımın yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Kültürel miras, turizmle buluşturulacak

İBB Miras, İstanbul'un kültürel mirasını koruma ve kamusal yaşama kazandırma çalışmalarını turizmle buluşturmak amacıyla EMITT 2026'da yer alacak. Restore edilen ve yeniden işlevlendirilen yapılar aracılığıyla, kentin turizm potansiyelinin tek merkezden çıkarak İstanbul geneline yayılmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Boğaziçi Yönetim AŞ, tesis yönetimini üstlendiği Maltepe Karavan Park Yaşam Alanı ile EMITT'te yer alacak. Karavanlı gezginlere yönelik modern altyapısı ve donatılarıyla öne çıkan alan, fuar kapsamında sektör profesyonellerine tanıtılacak.

Ulaşım markaları EMITT'te İstanbul'u anlatacak

İstanbul Ulaşım AŞ, İstanbul'un kültürel ve tarihi değerlerini sürdürülebilir ve erişilebilir bir şehir turu deneyimiyle sunan Busforus markasıyla EMITT 2026'ya katılacak. Fuarda Busforus'ın akıllı ulaşım çözümleri, destinasyon tanıtımındaki rolü ve tarihi iki rotası sektör paydaşlarına aktarılacak.

İstanbul'un her noktasına toplu ulaşım hizmeti sağlayan ve günde yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT de, dünyanın en büyük 2. toplu ulaşım filosu olarak EMITT 2026'da yerini alacak.

Metro İstanbul, Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olarak EMITT 2026'da İstanbul'un demir ağlarla örülü ulaşım altyapısını ve kent içi erişilebilirliği ziyaretçilere anlatacak.

Şehir Hatları ise, İstanbul'un iki yakasını deniz yoluyla birbirine bağlayan ve bu yıl 175. yılını kutlayan köklü ulaşım mirasını EMITT 2026'da tanıtacak. Boğaz'dan Haliç'e, Adalar'dan Anadolu ve Avrupa Yakası'na uzanan hatlarıyla Şehir Hatları, kentin denizle kurduğu özgün ilişkiyi ve sürdürülebilir deniz ulaşımının turizmdeki rolünü sektör paydaşlarıyla paylaşacak.

Kültür, müze ve dijital deneyimler öne çıkacak

Kültür AŞ, EMITT 2026'da Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Merkezi gibi müze ve kültür alanlarını tanıtacak. Kültür AŞ, Radar Türkiye markasıyla da ziyaretçilere etkileşimli deneyimler sunacak.

BELBİM AŞ, EMITT 2026'da İstanbul City Card, temassız banka ve kredi kartlarıyla ulaşımda ödeme imkanı ve QR Token gibi dijital ulaşım çözümlerini tanıtarak, İstanbul'un turizm dostu ve erişilebilir ulaşım altyapısını uluslararası paydaşlara aktaracak.

BELTUR'dan İstanbul'un simge mekanlarında deneyim

BELTUR, EMITT 2026 kapsamında Hidiv Kasrı, Çadır Köşk ve Miniatürk gibi İstanbul'un simge mekanlarında, kentin tarihi atmosferi eşliğinde davet deneyimleri sunacak. BELTUR Büyükada markasıyla ise Adalar'ın sakin ve zarif dokusunda, özel günler ve prestijli organizasyonlar için alternatifler tanıtılacak.

İBB, EMITT 2026 aracılığıyla İstanbul'u yalnızca bir turizm destinasyonu olarak değil; kültürüyle, ulaşımıyla ve yaşam deneyimiyle bütüncül bir şehir olarak uluslararası platformda anlatmayı hedefliyor.