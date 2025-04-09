İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 5 kişi hakkında, yurt dışına çıkmama ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanması sonrası da devam eden Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi tutuklanmıştı.

TUTUKLU 5 KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 5'i tutuklu olmak üzere 28 kişi hakkında açılan davayı incelemeye aldı. Mahkeme heyeti, duruşmanın 16 Temmuz'da görülmesine karar verdi.

Mahkeme, tensip incelemesi sırasında Marmara Kapalı Cezaevi ve Üsküdar/Paşakapısı Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 5 kişinin yurt dışına çıkmamak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

5 KİŞİYE VERİLEN EV HAPSİ KARARI DA KALDIRILDI

Mahkeme, 5 kişi hakkındaki ev hapsi yasağı, 15 kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.