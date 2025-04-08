İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

08.04.2025 13:17  Güncelleme: 13:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SARAÇHANE'DE TOPLANMA ÇAĞRISI HATIRLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

İddianamede, muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği belirtildi.

"POLİS HATTINA SALDIRIP TAŞKINLIK GÖSTERDİLER"

Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri vurgulanan iddianamede, kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

Görüntü inceleme ve tespit tutanaklarına değinilen iddianamede, gruba dağılmaları yönünde uyarı yapıldığında kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ve kameralarına görüşü engellemek amacıyla lazer tutulduğu ve grubun alanda beklemeye devam ettiği, ilerleyen saatlerde kalabalığın kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği kaydedildi.

İDDİANAME 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE KABUL EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cihan Kışla:
    elbet bu devran tersine dönecektir! 42 41 Yanıtla
  • k K:
    nasılsa savcı da sensin hakim de. Doğru söyleyeni dokuz kövden kovacaksan oynamayalım sayın erdoğan. 36 43 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Eeee Adamlar yasak yasak dedi İstemezükçü zihniyet Laf dinlemedi arayada illegal örgütler sızdı İstemezükçü zihniyet örgütlerin elinde oyuncak oldu beaaa 19 22 Yanıtla
  • 34389554:
    Kanunlar Avrupa kanunları sanki kanunları Erdoğan yapmış gülünü seven dikenine katlanacak NOKTA 21 9 Yanıtla
  • osman k:
    bu nasıl öfkedir bun nasıl kin 16 14 Yanıtla
  • zeki69:
    harika Adalet yerini bulur inşallah az bile 2 6 Yanıtla
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