İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
23.01.2026 23:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşte, bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşte, bir çocuğa şiddet ve istismar iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

ŞİDDET VE İSTİSMAR İDDİASI

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi yine aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Yuvamız İstanbul' kreşine gönderdi. Aile, 3 yaşındaki çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve geldikten sonra vücudunda morluklar görülmesi üzerine soluğu kreşte aldı.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşmek istedi ve kreşteki kamera görüntülerini istedi. Ailenin talebi karşısında kreş yönetimi kamera görüntülerini aileye ilk başta teslim etmedi ve kendilerine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" denildi.

TUTUKLAMA KARARI VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşte, bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Son Dakika Güncel İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var - Son Dakika

