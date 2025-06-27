İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi - Son Dakika
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İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi
27.06.2025 21:08
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermelerinin ardından tahliye edildiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermesinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İKİ KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti.

Öte yandan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik de geçtiğimiz haftalarda adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 78908900:
    Çorap söküğü gibi çözülüyorlar .Kısa süre içinde Ekrem de itirafçı olur gibi ...Dese ki iddia edilen her şeyi yaptım kabul ediyorum.Buna rağmen "sen yapmadın " diyecek inanmayan kitle var ne yazık ki.. 10 12 Yanıtla
  • mesut:
    Anavatan gibi tarihin tozlu sayfalarında yeriizi alacaksınız. 9 5 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    ÇÖZÜLÜNN 7 6 Yanıtla
  • 6480Mahide:
    bugün cuma hutbesinde kamu hırsızları için açıklamayı okudu Hocam. Bana göre tüm siyasetçiler hırsız 12 1 Yanıtla
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