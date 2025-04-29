İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB\'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 30'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.04.2025 21:04
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 30 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

30 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest kaldı.

İMAMOĞLU'NUN EN YAKINDAKİ İSİMLER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklanması istenenler arasında İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER

  • Mustafa Kemal Özcengiz
  • Onur Can Tekbaş
  • Faik Özberk
  • Dursun Balcıoğlu
  • Can Akın Çağlar
  • Turan Aydoğan
  • Hülya Kırlıkova
  • Oya Özınan
  • Mehmet Şahin
  • Serap Öbekçi
  • Meral Çakır
  • Turgut Tuncay Özbilgin
  • Murat Yazıcı
  • Mehmet Çakılcıoğlu
  • İhsan Yılmaz
  • Arif Gürkan Alpay
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Erhan Şimşek
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

4 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • gezginler:
    bunlar ne soysuzlar cetesiymiş yahu bi bitmediler gitti 57 88 Yanıtla
  • Mert üstün:
    Tutuklayın bütün belediye çalışanlarını sizde rahatlayın geçin başa ne İstanbulmuş doymadınız 82 47 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ne hikmetse bir tane akp li yok. hepsi bu kadar superdiyse bu ülke niye bu halde 81 34 Yanıtla
  • ispir225:
    Ülkemizi Allah korumuş 36 41 Yanıtla
    Ali Yanik:
    taz makarna ye trol 1 0
  • Ali Yanik:
    Motorları mavilere süreceğiz inanın çocuklar, gün gelir devran döner... Her nefeste adım adım, her sokakta senin adın Seninleyiz Büyük Başkan Ekrem İMAMOĞLU... Hergün büyüyoruz, buradayız... 30 24 Yanıtla
    2018yigit:
    hahahahahahha?????? 0 1
  • Bilgehan Göktürk:
    ülke ,ülke olmaktan çıktı...Bu işin sonunda bu İkdidar gider... 31 21 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Cahiller koltuk operasyonuna inanır, devrimciler gün gelir devran döneceğine inanır. 28 14 Yanıtla
    Ae5114261:
    sen anlat onu benim ufaklığa 0 1
  • fmpsd69v55:
    çakma suç dosyası oluşturmak için ülkenin yarısını içeri atacaklar 16 12 Yanıtla
  • Talat Keskin:
    Daha bu işin arkasından iş adamları gazeteciler sanatçılar çıkacak hepsi Erdoğan la görüşmek için sıraya girdiler cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlıkgi istambullu ekoya çalışmış 128 milyar nerde diyenler parayı calanlardir 15 13 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Kanal İstanbul projesine engel olabilecek herkes içeri ...Amaç belediyeyi bitirmek..Ekrem İmamoğlu yalnız değildir 8 6 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Tüm parti ve kişilerin canı cehenneme ülkeden gidip kurtulmak lazım bu dertlerden 8 2 Yanıtla
  • 1616:
    Allah kim kime haksızlık ediyorsa belasını versin.... 8 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Açlıktan nefesinizin kokusunu hissettiğiniz her an,hoşunuza gidiyorsa o koku,ilelebet destekleyin,kokunuzda boğulun.. 6 0 Yanıtla
  • aydin51aydin:
    Acilen Mallarına Satış Ve Fakir Halka Dağıtılsın özellikle az alan Emeklilere Bunlar ya kesilsin yada Kendi ülkesi olan Yunan’a Göndermeliyiz ???net 0 0 Yanıtla
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