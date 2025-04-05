İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı - Son Dakika
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci, KKTC'de yakalandı.

05.04.2025 23:28  Güncelleme: 23:47
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİM KKTC'DE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Şüpheli, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi. Ketenci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu ile birlikte 48 tutuklanırken terör soruşturmasından 3 kişi tutuklanmış, 41 için adli kontrol kararı verilmişti..

İBB\'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC\'de yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mesko Aljovic:
    Ne güzel tiyatro devam ediyor..Ekrem diye yazılır,ADAM diye okunur.. O kadar.. 14 42 Yanıtla
  • Kızgın:
    haklıydı mademki niye kaçtı troller size soruyorum 31 10 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    hepiniz hesap vereceksiniz millete. hırsızlar 32 4 Yanıtla
  • 78908900:
    Adam suçsuz ama kaçıyor :))))) 23 4 Yanıtla
  • ender3316:
    adil öksüz nerde niye yakalayamadınız 8 11 Yanıtla
  • bogazici34:
    Yahu neden sabaha karşı baskınla alıyonuz telefon edin biz ifadeye geliriz demi ?? 8 4 Yanıtla
  • bogazici34:
    Yahu zabah zabah baskınla adammı alınır telefon etseydiniz ifadeye gelirdik demi ?? 4 2 Yanıtla
  • Afyonlu:
    a haber den alıntı yapıp haber diye paylaşırsan olacağı budur mk 0 0 Yanıtla
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