İBB\'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 3 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, tutuklu şüpheli Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve tutuklu şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

ŞİRKETLERDEN BİR TANESİNİN SAHİBİ ALİ NUHOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Nuhoğlu İnşaat'ın sahibi Ali Nuhoğlu da tutuklanmıştı. Nuhoğlu başsavcılığın soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılıyordu.



