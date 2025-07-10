İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi - Son Dakika
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi

İBB\'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
10.07.2025 16:37
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İTİRAFÇI OLAN ADEM SOYTEKİN TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Adem Soytekin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Geçtiğimiz haftalarda ifade veren Soytekin, tahliye edildi.

ADEM SOYTEKİN'DEN 14 SAATLİK İFADE

Tutuklu şüpheli iş insanı Adem Soytekin de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 14 saat ifade verdi.

Soytekin ifadesinde, "(CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in himayesindeki hukuk bürosunda yapıldığını iddia ettiği toplantıya ilişkin) İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu. Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, 'Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi? Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek, tasası bize mi düştü?' şeklinde serzenişlerde bulundu." dedi.

32 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLUP TAHİLYE EDİLDİ

Devam eden soruşturmada, iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdi.

İş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi ancak söz konusu ifadeler tahliye edilmelerine ilişkin yeterli bulunmadı. Soruşturmada son ifadelerle birlikte toplamda adli kontrol kararıyla tahliye edilen şüpheli sayısı 32'ye çıktı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Potiko:
    itirafçı olunca çalabiliyoz mu 3 2 Yanıtla
  • selami inel:
    Allah ömür verirse bu işin sonunu çok merak ediyorum. 1 0 Yanıtla
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