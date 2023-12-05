 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İBB adayı olacağı iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İBB adayı olacağı iddialarına yanıt

AK Parti kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimlerden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adaylık iddiaları hakkında "Öyle bir şey yok" dedi.

05.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 13:08
Abone Ol

Son dönemlerde kulislerde AK Parti'nin İBB adayının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olacağı iddiaları sıklıkla dillendirilmeye başlanmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kendisiyle ilgili dedikoduları şimdilik rafa kaldırdı.

"ÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için gözler aday adaylarında. Özellikle İstanbul için partilerin çıkaracağı adaylar merakla bekleniyor. Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ

AK Parti yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor, temayül yoklamaları tamamlandı. Devam eden anket çalışmalarıyla ilgili bir rapor hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ankara ve İstanbul dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren belirlenmesi planlıyor.

YORUMLAR

Ali Yerlikaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İBB adayı olacağı iddialarına yanıt - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 17:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İBB adayı olacağı iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement